إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

عبد الرحمن واحد من نجوم قادرون باختلاف شاهدناه علي المسرح وهو يتحدث في الرياضة وكره القدم ويرد علي كل الاسئلة بثقة وفهم الرئيس اهتم به جدا وسأله عن أمنياته ولكن عبد آلرحمن كان له أمنية اخري غير عضوية نادي الزمالك الأمنية لم يعلنها عبد الرحمن لاتتعلق به ولكنها أمنية لوالدته عرفانا بتضحيات وما فعلته معه .. الأمنية البسيطة كانت ان تأخذ صورة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وهذه الأمنية أعلنها في برنامجه الماتش علي قناة صدي البلد وبالتأكيد هي أمنية غالية عليه جدا هو وأمه أعلم أن الرئيس بالتأكيد سوف يستجيب لهذه الأمنية سواء قريبا او في الاحتفالية القادمة .. والحقيقة ان الرئيس بإنسانيّته ابهرنا في حفل قادرون باختلاف.

فلأول مرة في عهد الرئيس السيسي يكون لذوي الهمم، وهم بالملايين، كل هذه الحقوق وكل هذا الاهتمام، علي كل المستويات الإنساني والحقوقي والاقتصادي، ونشر الوعي بأسباب الإعاقة سواء زواج الأقارب أو حوادث الطرق وغيرها.. احتفالية هذا العام جاءت رائعة كالعادة ..



كنت فخورة بأخي وزميلي العزيز هاني حتحوت وبأدائه المتميز امام الرئيس وبديهته الاعلاميه وطلبه استضافة عبد الرحمن في برنامجه في نفس اليوم، وكان سلسا جدا في حواره معه،

اسعدني كما اسعد الملايين توجيه الرئيس السيسي خلال الاحتفالية بدعم صندوق قادرون باختلاف بمبلغ 10 مليارات جنيه فهو دليل قوي جدا علي إحساس الرئيس بأبنائه وحرصه الكبير علي توفير حياة كريمة لكل المصريين دون تفرقة او تمييز وأيضاً توجيهه للحكومة بتوفير فرص عمل ودعم ذوي الهمم، وزيادة المنشآت المخصصة لخدمتهم، وإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة والدعم النقدي وهو أكبر دليل أن الرئيس السيسي يهتم اهتماما شخصيا بفئة ذوي الهمم الذين يعيشون فترة من أزهى الفترات من حيث الاهتمام والرعاية والحب الحقيقي النابع من القلب والذي وصل الي قلوب هؤلاء الأبرياء فبادلوا الرئيس حبا بحب.

كل الشكر للرئيس السيسي الذي أولى اهتماما غير مسبوق لرعاية ذوي الهمم، فوجه بإنشاء صندوق قادرون باختلاف وتم تشريع قانون منظم له كأحد أهم أوجه اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة، ولهم كل حقوقهم.

تحياتي لجميع من شارك في هذه الملحمة الانسانية الرائعة بالطبع أولهم الرئيس عبد الفتاح السيسي

وكل من شارك وخطط ونظم هذا الاحتفال الإنساني الرائع

مصر ستظل دايما تحنو علي أولاها