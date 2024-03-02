السر جواز عرفي.. عامل المطرية ينهي حياة سيدة بعد شهرين من الارتباط

أنهي عامل خردة حياة زوجته بعد شهرين من زواجهما عرفياً ، وذلك بسبب خلافات الزوجية ، تم ضبط المتهم ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

وكان قسم شرطة المطرية قد تلقي بلاغاً بمقتل سيدة داخل منزلها بدائرة القسم .

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن الي مكان البلاغ ، وتبين من الفحص مصرع ربة منزل اثر اصابتها بنزيف نتيجة تعرضها للضرب علي الرأس وغارقة في الدماء .

وكشفت التحريات ان زوجها عامل خردة ارتكب جريمته ، بعد ان انهال علي رأسها باستخدام ( ماسورة حديدية ) بسبب خلافات زوجية بينهما ، وقيامه بالهروب الي محافظة سوهاج مسقط رأسه .

وبالأشتراك مع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج ، القي القبض علي المتهم ، واعترف بارتكابه الحادث ، وتولت النيابة التحقيق .