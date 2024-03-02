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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السر جواز عرفي.. عامل المطرية ينهي حياة سيدة بعد شهرين من الارتباط

ضرب
ضرب

أنهي عامل خردة حياة زوجته بعد شهرين من زواجهما عرفياً ، وذلك بسبب خلافات الزوجية ، تم ضبط المتهم ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

وكان قسم شرطة المطرية قد تلقي بلاغاً بمقتل سيدة داخل منزلها بدائرة القسم .

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن الي مكان البلاغ ، وتبين من الفحص مصرع ربة منزل اثر اصابتها بنزيف نتيجة تعرضها للضرب علي الرأس وغارقة في الدماء .

وكشفت التحريات ان زوجها عامل خردة ارتكب جريمته ، بعد ان انهال علي رأسها باستخدام ( ماسورة حديدية ) بسبب خلافات زوجية بينهما ، وقيامه بالهروب الي محافظة سوهاج مسقط رأسه .

وبالأشتراك مع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج ، القي القبض علي المتهم ، واعترف بارتكابه الحادث ، وتولت النيابة التحقيق .

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