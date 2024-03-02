رئيس جامعة الزقازيق يشارك في برنامج فولبرايت مصر

شارك الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، اليوم ، فى فعاليات انطلاق برنامج القيادات الجامعية المصرية بنسخته الخامسة؛ والذي تنظمه هيئة فولبرايت، بسهل حشيش بمدينة الغردقة، بمشاركة قيادات التعليم العالي ورؤساء الجامعات المصرية، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس مجلس إدارة هيئة فولبرايت ، بحضور لفيف من رؤساء الجامعات المصرية وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.

أكد رئيس جامعة الزقازيق أن هذه المشاركة تأتى فى إطار التعاون المستمر والمتبادل بين جامعة الزقازيق وهيئة فولبرايت والهيئات العلمية الدولية لخلق فرص أفضل ومنح علمية لأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين فى كافة التخصصات المختلفة بالجامعة والعمل على فتح مجالات بحثية تساهم فى تعظيم قيمة البحث العلمى بالجامعة التى حققت العديد من المراكز المتقدمة فى التصنيفات الدولية.

وأشار الي انه يعد هذا الحدث انطلقت إحتفالات الذكرى السنوية لتأسيس برنامج فولبرايت في مصر عام ١٩٤٩، والإحتفاء بمرور ٧٥ عامًا من التعاون والتبادل الثقافي والأكاديمي بين مصر والولايات المتحدة حيث تحفي الهيئة أيضًا هذا العام بالنسخة الخامسة لبرنامج القيادات الجامعية المصرية والذي يجمع منذ عام ٢٠١٨ قادة التعليم العالي في مصر في مناقشات مع متحدثين أمريكيين حول موضوعات مهمة تضمنت تطوير التعليم العالي في السياق العالمي، وإدارة التكنولوجيا، وإدارة الأزمات، والعلاقة بين الجامعات ومجتمعاتها المحلية.

الجدير بالذكر انه بدأت فعاليات البرنامج بترحيب الدكتور ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر وفريق فولبرايت بالترحيب بالمشاركين البارزين ببرنامج فولبرايت مصر لقيادات الجامعات وأدار المناقشة الدكتور فوستر آري أجبلفور، خريج برنامج فولبرايت للباحثين الأمريكيين المتميزين لمصر والأستاذ المتميز للهندسة البيولوجية بمبادرة يوتا للعلوم والتكنولوجيا والأبحاث ومدير مركز الطاقة الحيوية بجامعة ولاية يوتا وحملت نسخة هذا العام عنوان "من المختبر إلى السوق: الإبتكار وريادة الأعمال والتوظيف" وناقشت التخطيط الاستراتيجي للأبحاث العلمية الفعالة والمؤثرة، وتطوير مجمعات الأبحاث لتحفيز الاقتصاد وريادة الأعمال والشركات الصغيرة، وتقييم تأثير الابتكارات البحثية، وقد إرتكز النقاش على دراسات حالة ناجحة من بلدان مختلفة.