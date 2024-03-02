فرق متوسطة| تعرف على منافس الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

انتهى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا في المجموعات الأربعة في البطولة مساء اليوم السبت بعدة لقاء، ومن خلال ذلك لتقرير نرصد لكم الأندية المتأهلة للدور ربع النهائي.

الاندية المتأهلة للدور ربع النهائي:

المجموعة الأولى تأهل عنها كل من صن داونز الجنوب إفريقي في الصدارة برصيد 13 نقطة، ومازيمبي الكونجولي ثانيا برصيد 10 نقاط، وودع البطولة عن تلك المجموعة نواذيبو الموريتاني الثالث برصيد 5 نقاط، وبيراميدز المصري الأخير برصيد 5 نقاط.

والمجموعة الثانية تأهل عنها كل من أسيك ميموزا الإيفواري في الصدارة برصيد 11 نقطة، ونادي سيمبا التنزاني وصيفا برصيد 9 نقاط، وودع البطولة عن تلك المجموعة كل من الوداد المغربي الثالث برصيد نقاط، وجوانينج جالاكسي البتسواني الأخير برصيد 4 تقاط.

والمجموعة الثالثة تأهل عنها كل من بترو إتليتيكو الأنجولي في الصدارة برصيد 12 نقطة، والترجي التونسي ثانيا برصيد 11 نقطة، وودع البطولة كل من الهلال السوداني الثالث برصيد 5 نقاط، والنجم الساحلي التونسي الأخير برصيد 4 نقاط.

والمجموعة الرابعة تأهل عنها كل من الأهلي المصري في الصدارة برصيد 12 نقطة، ويانج أفريكانز التنزاني ثانيا برصيد 8 نقاط، وودع البطولة كل من شباب بلوزداد الجزائري الثالث برصيد 8 نقاط، ونادي ميدياما الغاني الأخير برصيد 4 نقاط.

وسوف يجرى قرعة لتحديد مباريات دور ربع النهائي بين متصدري المجموعات وصيف كل مجموعة.

منافس الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

وينافس النادي الأهلي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا أحد الأندية التى حلت وصيفا في المجموعات الأولي والثانية والثالثة، وتلك الفرق هى مازيمبي الكونجولي من المجموعة الأولي، أو سيمبا التنزاني من المجموعة الثالثة، أو الترجي التونسي من المجموعة الثالثة.