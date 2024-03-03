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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نشرة الفن| حورية فرغلي: التنمر أذاني .. ونجل محمد ثروت يؤدي مناسك العمرة بعد الشفاء

صدى البلد

حورية فرغلي: «شبّهوني بأبو الهول.. والتنمر أذاني أكتر من الحادثة»

أعربت الفنانة حورية فرغلي عن حزنها الشديد لما تعرضت له من تنمر بعد الحادث التى تعرضت له منذ سنوات.

واقف على رجلي.. نجل الفنان محمد ثروت يؤدي مناسك العمرة بعد الشفاء

نشر أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت عددا من الصور عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، وهو يؤدي مناسك العمرة، وكتب معلقا: الحمد لله الذي رزقنا إتمام العُمرة، اللهم تقبلها منا يارب العالمين

مسلسلات رمضان ٢٠٢٤| طرح البوسترات الفردية لمسلسل "نعمة الأفوكاتو

طرحت قناة mbc مصر البوسترات الفردية لمسلسل “نعمة الأفوكاتو” والذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤.

موعد حفل مي فاروق الجديد بقيادة المايسترو هاني فرحات

أعلن الحساب الرسمي لمسرح “بنش مارك”، عن تنظيم حفل جديد للفنانة مي فاروق وDjs، بقيادة الموسيقار هاني فرحات، الذي سيقود الأوركسترا، وذلك يوم 7 مارس.

أزمات حورية فرغلي أفلام حورية فرغلى نجل محمد ثروت مسلسلات رمضان 2024

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