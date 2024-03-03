نشرة الفن| حورية فرغلي: التنمر أذاني .. ونجل محمد ثروت يؤدي مناسك العمرة بعد الشفاء

أعربت الفنانة حورية فرغلي عن حزنها الشديد لما تعرضت له من تنمر بعد الحادث التى تعرضت له منذ سنوات.

نشر أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت عددا من الصور عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، وهو يؤدي مناسك العمرة، وكتب معلقا: الحمد لله الذي رزقنا إتمام العُمرة، اللهم تقبلها منا يارب العالمين

طرحت قناة mbc مصر البوسترات الفردية لمسلسل “نعمة الأفوكاتو” والذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤.

أعلن الحساب الرسمي لمسرح “بنش مارك”، عن تنظيم حفل جديد للفنانة مي فاروق وDjs، بقيادة الموسيقار هاني فرحات، الذي سيقود الأوركسترا، وذلك يوم 7 مارس.