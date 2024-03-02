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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

واقف على رجلي.. نجل الفنان محمد ثروت يؤدي مناسك العمرة بعد الشفاء

صدى البلد

نشر أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت عددا من الصور عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، وهو يؤدي مناسك العمرة، وكتب معلقا: الحمد لله الذي رزقنا إتمام العُمرة، اللهم تقبلها منا يارب العالمين 

 

أكتر حاجة كان نفسي اعملها وانا واقف علي رجلي إني أزور بيت ربنا وأعمل العمرة… والحمد لله تمت النهاردة كذا مرة في خلال السنة الي فاتت وأنا عالكرسي تترتب وعلى آخر لحظة يحصل مانع صحي ليا إني أروح، كأن ربنا بيأجلها وحابب يفرحني أكتر وأكتر إني أروح بيته وأنا واقف على رجلي مش على كرسي وإني أكون فهمت رسالته ليا السنة الي فاتت دي كلها.

وتابع أحمد ثروت : أنا جيت أشكر ربنا على الخير اللي أنا فيه دلوقتي، حتى لو مش متعافي ١٠٠٪؜ بس الحمد لله إني خفيت وعايش وراضي ومبسوط وأهلي حواليا، معاني تبدو بسيطة بس فيها بركة من ربنا والبركة مش الفلوس ولا النجاح …البركة في أن يعدي شهر واتنين وتلاتة وسنة.. وانت مش مضطر تروح للدكتور لأن ربنا مبارك في صحتك أو تاكل أكله نفسك فيها من غير ما تتعب أو تروح حتي الحمام من غير مساعدة حد.

الخلاصة، خليك مؤمن ان ربنا مش بيسيب حد بيحبه ولما بتؤمن من جواك بيعوضك ويخليك ناسي انت خسرت ايه .. وربنا يكتب لكل المسلمين زيارة بيته الحرام.

 

وخلال الشهور الماضية، أصبح اسم نجل الفنان محمد ثروت “أحمد ثروت”،  متداولا بشكل كبير لدى المشاهدين، وذلك بعد أن تعرض إلى وعكة صحية خطيرة، أثارت قلق كل المشاهدين.

 

 

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واقف على رجلي.. نجل الفنان محمد ثروت يؤدي مناسك العمرة بعد الشفاء

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