من وحى مسلسلات رمضان 2024...علامات تظهر على الطفل عند تعرضه للإساءة

تناقش الكثير من مسلسلات رمضان 2024، مشكلات الأطفال الصغار، فهو موسم غنى بالدراما الاجتماعية والحياتية، والتى تعرضها المتحدة على شاشاتها ومنصاتها، للتفتيش فى عرض الكثير من المشكلات الأسرية الهادفة ومناقشتها حول إيجاد بعض الحلول، من خلال إطار درامي مميز .

ومن أبرز هذه المسلسلات، مثل مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة خالد النبوى، ومسلسل بابا جه ومسلسل بدون سابق إنذار، ومسلسل كامل العدد 2، دراما رمضان 2024 الغنية التى تناقش الكثير من القضايا والمشكلات النفسية التى قد يتعرض لها الصغار.

علامات تظهر على الطفل عند تعرضه للإساءة

فى إطار هذا قال الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية واستشارى العلاقات الأسرية، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، إذا تعرض الطفل للإساءة، فقد يظهر عدة علامات وتغيرات في سلوكه وحالته العامة، وتنبئ بحدوث مشكلة لديهم قد تؤثر سلبا على نفسيتهم وسلامهم النفسى .

التغيرات السلوكية

قد يلاحظ أن الطفل يصبح متوترًا، عصبيًا، أو متوترًا بشكل غير طبيعي. قد يبدو غير سعيد ويظهر عدم الاستمتاع بالأنشطة التي كان يستمتع بها في السابق. قد يصبح أكثر عدوانية أو انطوائية.

التغيرات العاطفية

قد يلاحظ تغيرًا في العاطفة لدى الطفل، مثل الحزن المستمر، الانفعالات المفرطة، الخوف المفرط، أو انسحاب عن التفاعل الاجتماعي.

التغيرات الجسدية

قد يلاحظ وجود إصابات جسدية غير مبررة أو تكرارها، مثل كدمات أو جروح. قد يشعر الطفل بألم أو تورم في أجزاء معينة من جسده.

تغيرات في الأداء الأكاديمي

يبدأ الطفل في تراجع الأداء الأكاديمي، مثل انخفاض الدرجات أو عدم الاهتمام بالدروس، نتيجة للتوتر والتأثير النفسي الذي يعانيه.

التغيرات الاجتماعية

يلاحظ عدم الرغبة في الاجتماع مع الأصدقاء أو الأقران، وقد يصبح الطفل أكثر انعزالًا وانسحابًا اجتماعيًا.

إذا كنت تشتبه في أن الطفل يتعرض للإساءة، فمن الضروري التدخل والبحث عن المساعدة المناسبة. يجب على الوالدين أو المربين أو المعلمين أو الجهات المسؤولة عن رعاية الطفل الاتصال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية أو الإبلاغ عن الحالة للسلطات المعنية للتعامل مع الأمر بشكل مناسب وحماية الطفل.