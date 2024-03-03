عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من وحى مسلسلات رمضان 2024...علامات تظهر على الطفل عند تعرضه للإساءة

إمبراطورية ميم
إمبراطورية ميم

تناقش الكثير من مسلسلات رمضان 2024، مشكلات الأطفال الصغار، فهو موسم غنى بالدراما الاجتماعية والحياتية، والتى تعرضها المتحدة على شاشاتها ومنصاتها، للتفتيش فى عرض الكثير من المشكلات الأسرية الهادفة ومناقشتها حول إيجاد بعض الحلول، من خلال إطار درامي مميز .

ومن أبرز هذه المسلسلات، مثل مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة خالد النبوى، ومسلسل بابا جه ومسلسل بدون سابق إنذار، ومسلسل كامل العدد 2، دراما رمضان 2024 الغنية التى تناقش الكثير من القضايا والمشكلات النفسية التى قد يتعرض لها الصغار.

من وحي مسلسل بدون سابق إنذار.. هل يمكن الشفاء من سرطان الدم؟

عيد ميلاد محمد صبحي.. أهم المحطات في حياته الفنية

علامات تظهر على الطفل عند تعرضه للإساءة

فى إطار هذا قال الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية واستشارى العلاقات الأسرية، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، إذا تعرض الطفل للإساءة، فقد يظهر عدة علامات وتغيرات في سلوكه وحالته العامة، وتنبئ بحدوث مشكلة لديهم قد تؤثر سلبا على نفسيتهم وسلامهم النفسى .

التغيرات السلوكية

 قد يلاحظ أن الطفل يصبح متوترًا، عصبيًا، أو متوترًا بشكل غير طبيعي. قد يبدو غير سعيد ويظهر عدم الاستمتاع بالأنشطة التي كان يستمتع بها في السابق. قد يصبح أكثر عدوانية أو انطوائية.

التغيرات العاطفية

 قد يلاحظ تغيرًا في العاطفة لدى الطفل، مثل الحزن المستمر، الانفعالات المفرطة، الخوف المفرط، أو انسحاب عن التفاعل الاجتماعي.

التغيرات الجسدية

 قد يلاحظ وجود إصابات جسدية غير مبررة أو تكرارها، مثل كدمات أو جروح. قد يشعر الطفل بألم أو تورم في أجزاء معينة من جسده.

تغيرات في الأداء الأكاديمي

يبدأ الطفل في تراجع الأداء الأكاديمي، مثل انخفاض الدرجات أو عدم الاهتمام بالدروس، نتيجة للتوتر والتأثير النفسي الذي يعانيه.

التغيرات الاجتماعية

يلاحظ عدم الرغبة في الاجتماع مع الأصدقاء أو الأقران، وقد يصبح الطفل أكثر انعزالًا وانسحابًا اجتماعيًا.

إذا كنت تشتبه في أن الطفل يتعرض للإساءة، فمن الضروري التدخل والبحث عن المساعدة المناسبة. يجب على الوالدين أو المربين أو المعلمين أو الجهات المسؤولة عن رعاية الطفل الاتصال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية أو الإبلاغ عن الحالة للسلطات المعنية للتعامل مع الأمر بشكل مناسب وحماية الطفل.

مسلسلات رمضان 2024 المسلسلات المشكلات النفسية سابق إنذار بدون سابق انذار مسلسل بدون سابق إنذا التغيرات الجسدية تغيرات في الأداء الأكاديمي التغيرات الاجتماعية ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 كيلو سكر لكل بطاقة| بشرى سارة من التموين للمواطنين قبل رمضان.. تحرك برلماني عاجل

أحمد موسى يبكي على الهواء.. ماذا حدث؟

هبوط عنيف| تفاصيل أكبر ضربة للسوق السوداء.. ومفاجأة في سعر الدولار الآن

تجاوز التوقعات.. هبوط قوي بأسعار الذهب في مصر الآن

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

بعد مشاكل دفنه.. تعرف على مصير جثمان الموسيقار حلمي بكر

قرار عاجل من النيابة في واقعة طالبة العريش ( نيرة )

فرق متوسطة| تعرف على منافس الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

إنفرجراف.. الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة البيئة من 30 ديسمبر حتى 6 يناير

ذكرى ميلاد الإمام المجدد.. شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام

المجلس الأعلى‭ ‬للجامعات‮ يرد على شكوى التعليم المفتوح.. ويتخذ قرارا عاجلا

دعاء الجمعة الأولى من العام الجديد.. يفتح لك خيرات الدنيا والآخرة

العمل: اعتماد 426 ألف عقد بالخارج وتحصيل 314 مليون جنيه كمستحقات من 9 دول

تحصيل 314 مليون جنيه مستحقات بـ9 دول.. العمل ترصد جهودها خلال 2023| إنفوجراف

عام جديد من الإنجاز فى مسيرة القطاع.. حصاد وزاره البترول خلال 2023

دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة يقضي لك 100 حاجة ويحقق المستحيل

ترشيحاتنا

إبراهيم صلاح: جوميز يتعرف على اللاعبين.. والزمالك سيفوز بالكونفيدرالية

مجلس الأمن يعرب بالإجماع عن قلقه العميق بشأن مجـ.زرة المساعدات في غزة

مصرية تحلق شعرها بالكامل تضامنا مع نساء غزة.. فيديو

مفأجاة سارة لجماهير الزمالك بشأن ثلاثي الفريق

تعرف على موعد ومكان عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر

حكم إعادة الفريضة لتحصيل ثواب الجماعة.. دار الإفتاء ترد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من وحى مسلسلات رمضان 2024...علامات تظهر على الطفل عند تعرضه للإساءة

من وحي مسلسل بدون سابق إنذار.. هل يمكن الشفاء من سرطان الدم؟

امرأة تعثر على كنز أثري تحت فناء منزلها.. ماذا وجدت؟

ذكرى وفاته|الشاعر «ديفيد هربرت».. هرب مع زوجة أستاذه ومُنعت أشهر رواياته من النشر

فيديو

المصرية ميساء خليفة.. الشعب المغربي يطالب بمنحها الجنسية.. ما السبب؟|فيديوجراف

رداما رمضان 2024| طرح البرومو الرسمي لمسلسل الحشاشين

محدش يدفنه.. نجل حلمي بكر يستعين بمرتضى منصور.. ونقيب الموسيقيين: هجيب حقه

إعلان تسعير 7 سلع أساسية.. الحكومة تلزم التجار بهذا القرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ