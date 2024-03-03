روسيا تسقط 38 مسيرة أوكرانية فوق القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 38 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق شبه جزيرة القرم، وفقا لوكالة "ريا نوفوستي".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول أصبحتا جزءً لا يتجزأ من روسيا.

وأوضح أن سكان القرم اتخذوا قرارا مصيريا في يوم 16 مارس 2014 .

وأضاف بوتين أن هذه المناطق تساهم بشكل كبير في تعزيز وحدة روسيا وأمنها.

وتابع: "لو لم أكن على ثقة تامة برغبة المواطنين الروس، بمن فيهم سكان شبه جزيرة القرم بعودة شبه الجزيرة إلى روسيا، لما أقدم على ذلك"، وفقا لوكالة "ريا نوفوستي".

