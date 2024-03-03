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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مريحة للزائرين.. خبير سياحي يوضح أهمية الطرق والكباري الجديدة

أرشيفية
أرشيفية

قال وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة الأسبق، إن ارتفاع نصيب مصر من السياحة العالمية، جاء نتيجة عمل الدولة على تطوير البنية التحتية، ولذلك كان من الطبيعي أن نجني ثمار هذا العمل.

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15 مليون سائح العام الماضي

وأضاف "البطوطي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الأحد، أن مصر استقبلت نحو 15 مليون سائح العام الماضي، لافتًا إلى أن المنتجات السياحية المصرية تمثل 55% من ما يفضله إجمالي السائحين حول العالم، متابعًا أنه متوقع وجود زيادة في أعداد السائحين بنسبة أكبر الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه كلما استقر الوضع العالمي حولنا، ستزداد أعداد السائحين الذي يأتون إلى مصر، مؤكدا أن الطرق والكباري التي أنشأتها الدولة مهمة وتعمل على إعطاء راحة للسائحين. 

السياحة مصر السياحة العالمية وليد البطوطى توك شو صدى البلد

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