ضياء السيد يعلق على دور محمد صلاح مع المنتخب

قال ضياء السيد المدرب العام لـ منتخب مصر السابق، إن بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم المقبل تحتاج أن تكون موسما استثنائيا، بسبب الضغط الذي نراه وسوء المستوي الوقت الحالي.





وأضاف ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني: " الدوري المصري من أجل أن يكون أقوى من ذلك لابدَّ أن يكون هناك موسم استثنائي العام المقبل من أجل أن نعود مرة أخري لوقت افضل بين كل مباراة والأخرى، وأن يكون هناك فترات إعداد لكل الفرق بشكل جيد.





وتابع: “الموسم الاستثنائي سيعود على منتخب مصر بفائدة كبيرة خلال الفترة المقبلة مع حسام حسن المدير الفني الجديد”.

وقال : “محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر دوره مهم للغاية مع حسام حسن”.