مزاد للسيجار الكوبي يجمع 18 مليون يورو.. شاهد

اختتم مهرجان السيجار في هافانا، الذي استمر لمدة أسبوع بمزاد لـ السيجار الكوبي الحصري، الذي يعتبر من بين الأفضل في العالم، والذي جمع أكثر من 19 مليون دولار للتبرع بها لنظام الرعاية الصحية في الجزيرة.



108 دولة

وشارك في حفل العشاء الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، ومسؤولون رفيعو المستوى، ودبلوماسيون يحتفلون بالذكرى الخمسين لشركة " ترينيداد سيجا"، وهي واحدة من بين عشرين شركة تقريباً يتم تسويقها في ظل احتكار عالمي لشركة "هاباونس"، وهي مشروع مشترك بين شركة "كوبا تاباك" المملوكة للدولة والشركة البريطانية الاسبانية "ألتاديس".



وتحت سحابة من الدخان، قام عشاق وخبراء السيجار من 108 دولة بتجربة أشهر منتجات التصدير في الجزيرة،وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وكان الوفد الأكبر من الصين، التي أصبحت السوق الأكثر ديناميكية لهذا المنتج.