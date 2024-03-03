عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يكشف لغز العثور على جث.ة عامل بالجيزة

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز) وبها رش خرطوش بالجسم.

 وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه و (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة المركز) لخلافات مالية بينهما قام على إثرها المذكور بإطلاق عيار نارى من "فرد محلى" كان بحوزته تجاه المجنى عليه فإحدث إصابته التى أودت بحياته. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات ، وأرشد عن (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – فرد محلى"المستخدم فى إرتكاب الواقعة") وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية إطلاق عيار نارى الإجراءات القانونية العثور على جثة المستخدم المجني عليه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع حاد بأسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

تراجعت 20% .. هبوط في أسعار اللحوم بالأسواق

2040 جنيها.. هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

عكس التوقعات.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

بشرة خير| انخفاض سعر الحديد اليوم.. والسبب رأس الحكمة

60 دقيقة للأمام.. حقيقة تغيير التوقيت قبل رمضان وموعد أذان المغرب والفجر

بعد أزمة دفنه.. تغيير مكان جنازة الموسيقار حلمي بكر

ترشيحاتنا

هدنة غزة.. إسرائيل ترفض إرسال وفد إلى محادثات القاهرة.. اعرف السبب

قرار عاجل ضد المتهمين بالاستعراض بسيارتين داخل محطة وقود فى الجيزة

تطورات فى قضية نيرة صلاح طالبة العريش.. السجن 5 سنوات عقوبة الإبتزاز الإلكترونى

الصحة الفلسطينية: استشهاد 15 طفلاً نتيجة سوء التغذية والجفاف بمستشفى كمال عدوان

الأكبر في الشرق الأوسط.. إطلاق مشروع "تنزا" الترفيهي بالقاهرة بالتعاون مع السعودية

إحنا اسفين والله.. بكاء هستيري للمتهمات بقت.ل المسئول العسكري اليمني.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هيكلفك 20 جنيه.. طريقة عمل السوبيا في المنزل بمكون سر المحلات

تعذيب ورفض الذهاب للمستشفى| نجل حلمي بكر يتهم أرملة الفنان.. وهذه تفاصيل جديدة

شمس الكويتية بشعر غجري تثير الجدل بإطلالة جريئة

قمر زي أمها.. ظهور ابنة أحمد السقا يشعل السوشيال ميديا|شاهد

فيديو

قبل تشييع جثمانه.. أرملة حلمي بكر تكشف لحظاته الأخيرة وترد على أقاربه.. فيديو

فستان خطيبة مسلم يضعه في مأزق

المصرية ميساء خليفة.. الشعب المغربي يطالب بمنحها الجنسية.. ما السبب؟|فيديوجراف

دراما رمضان 2024| طرح البرومو الرسمي لمسلسل الحشاشين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ