الأمن يكشف لغز العثور على جث.ة عامل بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز) وبها رش خرطوش بالجسم.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه و (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة المركز) لخلافات مالية بينهما قام على إثرها المذكور بإطلاق عيار نارى من "فرد محلى" كان بحوزته تجاه المجنى عليه فإحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات ، وأرشد عن (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – فرد محلى"المستخدم فى إرتكاب الواقعة") وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.