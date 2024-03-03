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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

«التنسيقية» تناقش مستقبل الصحافة الورقية في عصر الذكاء الاصطناعي

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول "مستقبل الصحافة الورقية في عصر الذكاء الاصطناعي".

وناقشت ورشة العمل أسباب تراجع معدلات توزيع الصحف الورقية، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على الجماعة الصحفية، وفرص الاستفادة من الأدوات التكنولوجية في تطوير الصناعة.

وأكد الحضور بالورشة أن التنسيقية لديها مجموعة من الخبراء التكنولوجيين والكوادر المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي ويجب العمل على نقل تلك الخبرات لجموع الصحفيين، مشيرين إلى ضرورة تدريب الكوادر الصحفية على استخدام الذكاء الاصطناعي، وعمل حصر للاحتياجات التكنولوجية التي يحتاجها الصحفي للتعامل مع الذكاء الاصطناعي.

وأضاف الحضور أن الذكاء الاصطناعي لن يحل محل البشر وفقا لما هو معلن الآن، لكنه سيقدم تسهيلات تساعد الصحفي في عمله، كما أنه لن يواكب الإنسان في فكره وأسلوبه في الكتابة، مشددين على ضرورة البحث حول أخلاقيات التعامل بالذكاء الاصطناعي.

وأشاروا إلى أن الصحافة الورقية يجب عليها أن تتواكب مع التطور التكنولوجي، لذلك لابد من أن يتم العمل من خلال الوسيط الإلكتروني بما يحقق التكامل المؤسسي بين الصحافة الورقية والإلكترونية والمرئية في أسرع وقت ممكن حتى تستطيع مواكبة التطور التكنولوجي الهائل والتي من بينها الذكاء الاصطناعي.

وأوصى الحضور بضرورة تطوير المحتوى الذي يقدم من قبل الصحافة الورقية واتباع تقنيات جديدة في تناول الأخبار علاوة على ضرورة إجراء تعديل تشريعي لتنظيم العمل بالذكاء الاصطناعي، وإعادة هيكلة المؤسسات الصحفية وتصعيد الكوادر الشبابية.

جدير بالذكر أن هذه الورشة تعد الرابعة للتنسيقية حول تحديات الصحافة ودورها وكيف يمكن معالجتها. 

أدار الورشة النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية.

شارك في الورشة النائب عماد حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير الشروق، الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، محمد مصطفى أبو شامة، الكاتب الصحفي، الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، النائبة مارسيل سمير، النائب علاء عصام، النائب نادر مصطفى، النائبة مارثا محروس، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين.

وشارك من أعضاء التنسيقية، فيولا فهمي، روحية جلال ، عادل الدرجلي، عمرو خليفة، أسماء عبد الله، محمود حسين، إسراء طلعت، أمير هاني.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الصحافة الورقية ورشة عمل الذكاء الاصطناعي الصحف الورقية

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