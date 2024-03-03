تكريم جامعة المنصورة لحصولها على أربعة نجوم في تقييم QS Stars

كرمت جامعة المنصورة بمؤتمر القمة السنوي لهيئة التصنيف العالمي للجامعات للتعليم العالي والذي تم انعقاده بالجامعة الأمريكية برأس الخيمة في الإمارات.

وذلك لنجاح الجامعة في تحقيق انجاز دولي جديد بحصولها على أربعة نجوم في تقيم QS Stars وقام باستلام الجائزة الدكتور طارق مصطفي غلوش نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث وذلك في حضور الشيخ سعود بن صقر القاسمي- حاكم الشارقه والدكتور أحمد بالهول الفلاسي- وزير التعليم بدولة الإمارات ، وتعتبر هيئة التصنيف العالمي للجامعات (QS Stars) إحدى أكثر ثلاثة تصنيفات جامعية على مستوى العالم من حيث الأهمية والتأثير ومن أفضل ثلاث أنظمة لتقييم.

ويعتمد تقيم QS Stars علي مجموعة من المعايير التي تقيس بدقة أداء الجامعة في عدة مجالات من أهمها جودة التعليم، البحث العلمي والابتكار، الاتفاقيات والشركات الدولية وغيرها من المعايير التي استطاعت جامعة المنصورة ان تحقق فيها تميزا دوليا.

جدير بالذكر أن هذا الإنجاز يأتي في إطار رؤية الجامعة للارتقاء بمختلف مناحي العملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة، وتطبيق استراتيجيات دولية متطورة تواكب التطورات العالمية، من حيث جودة التعليم واستخدام اساليب التعليم الحديثة ومن خلال إنشاء برامج ومقررات دراسية جديدة وإنشاء درجات علمية دولية بالتعاون مع العديد من الجامعات العالمية المرموقة والمتميزة دوليًا.

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