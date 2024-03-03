رايح يغير عمله.. حقيقة سرقة 5.6 مليون جنية من صاحب مصنع بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة من (شريك بمصنع بلاستيك - كائن بمدينة السادات المنوفية) بأنه حال سيره بسيارة قيادته (مستأجرة) بدائرة القسم فوجئ بـ 4 أشخاص مجهولين يستقلون سيارتين ملاكى "بدون لوحات معدنية" ، بحوزة أحدهم سلاح نارى (طبنجة) ، وقاموا بالإستيلاء على مبلغ مالى (5,650 مليون جنيه "سبق تحصيله من أحد عملائه").

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية أسفرت الجهود عن عدم صحة رواية المُبلغ.. وبإعادة مناقشته أقر بإختلاقه الواقعة بسبب قيامه بتحصيل مبلغ (4,1 مليون جنيه) من 4 أشخاص محددين لتغييرها للعملة الأجنبية من (عاطل - مقيم بدائرة مركز كوم حمادة بالبحيرة) نظير تحصله على فارق فـى السعر ، وعقب تسليمه المبالغ للأخير بالإضافة إلى مبلغ (3 مليون جنيه) خاصة به "تم ضبطه لقيامه بالتعامل بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى" ، ولدى مطالبة أصحاب المبالغ المالية إدعى بتعرضه للسرقة لإيهامهم بسرقة أموالهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.