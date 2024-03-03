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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«تعليم مطروح» يشيد بالأجواء الرمضانية بـ«الحدائق الرسمية للغات» ويوجّه ببحث ارتفاع نسب الغياب

مدير تعليم مطروح
مدير تعليم مطروح

تفقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح  خلال جولة تفقدية مفاجئة لمدرسة حدائق مطروح الرسمية المتميزة لغات لمتابعة انتظام العملية التعليمية بحضور السيد توفيق مدير إدارة المتابعة الميدانية وشيماء بهنسي مدير المدرسة.

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وتابع شحاتة شرح المعلمين بالحصص الدراسية والفصول وتفاعل الطلاب  مع المحتوي التعليمي كذلك تفقد مكتبة المدرسة وحجرات الأنشطة موجهًا مسئولي حدائق مطروح بتنفيذ عدد من التقييمات للطلاب كذلك الاهتمام بتفعيل النشاط التربوي بكافة نوعياته لجذب الطلاب للمدرسة وتقليل حالات الغياب وذلك بالتنسيق مع مجلس الأمناء وفق إطار محدد طبقا للوائح والقوانين الوزارية المنظمة لذلك.
وتفقد كذلك قاعات رياض الأطفال مشيدًا بالأجواء الرمضانية التي هيّأتها إدارة المدرسة ومشرفو القاعات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك وفي سبيل توعية البراعم بأهمية وفضل ذلك الشهر الكريم.
كذلك تابع تنظيم حدائق مطروح لمعرض مبسط لتنمية مهارات التسوق بين الطلاب مؤكدا استمرار جولاته المفاجئة بكافة مدارس المحافظة على مدار الفصل الدراسي الثاني للاطمئنان علي انتظام العملية التعليمية.

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