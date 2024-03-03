مصرع وإصابة 44 شخصا في حادث مروري خطير بسوريا

أعلنت سوريا، أن ستة أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 38 آخرين في حادث انحراف حافلة على طريق أوتوستراد حمص - حماة.

وقالت وزارة الداخلية السورية، في بيان لها نشرته اليوم الأحد على حسابها بموقع "فيس بوك"، إن مركبة نوع (بولمان) انحرفت على طريق أوتوستراد (حمص - حماة) مما أدى إلى وفـاة ستة أشخاص وإصـابة 38 آخرين.

وأضافت الوزارة أنه تم نقل الضحايا والمصابيين إلى المستشفى الوطني بحماة فور وصول سيارات الاسعاف والدفاع المدني والشرطة إلى مكان الحادث، مشيرة إلى أن "التحقيقات مازالت مستمرة".

وبحسب الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، قال مدير الهيئة العامة لمستشفى حماة الوطني، الدكتور سليم خلوف، إن جراح المصابين بين خفيفة ومتوسطة الشدة، مشيرا إلى أن الفرق الطبية والإسعافية في المستشفى تعمل على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.