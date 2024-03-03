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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

علامات تدل على تلف مُساعدين السيارة .. تعرف عليها

علامات تدل علي تلف
علامات تدل علي تلف مساعد السيارة

مساعدين السيارة أحد أهم أجزاء نظام التعليق في السيارة، وذلك لأن المساعد هو المسئول عن تلقي الصدمات الناتجة من تحرك السيارة على المطبات والحفر، أو من خلال السير علي الطرق غير المؤهلة ، بالإضافة إلى أن المساعد يعمل على توفير أكبر قدر من الراحة للركاب، والشعور بـ ثبات للسيارة أثناء القيادة.

علامات تدل علي تلف مساعد السيارة  

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مساعد السيارة يؤثر بشكل كبير على أداء وسلامة السيارة، بالإضافة إلى أن المساعدين تلعب دورًا هامًا في توفير راحة القيادة والتحكم السهل بالسيارة .

علامات تدل علي تلف مساعد السيارة  

- أعراض تشير إلى وجود مشاكل في مساعدي السيارة:

علامات تدل علي تلف مساعد السيارة  

1- الشعور بالاهتزاز أثناء القيادة على الطرق غير المستوية أو عند المُنعطفات.

2- صدور صوت طقطقة أو صفير أو صوت دوران غير ملائم أثناء القيادة.

3- زيادة مسافة الفرملة عند التوقف.

علامات تدل علي تلف مساعد السيارة  

الجدير بالذكر أنه يجب تجنب تلك المشاكل من خلال إجراء فحص دوري لأنظمة المساعدين ومراقبة أي تغيرات في أداء السيارة الداخلي .

 

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