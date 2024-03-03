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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز المنشآت الرياضية بجامعة حلوان يستضيف بطولة التايكوندو ضمن دورة الشهيد الرفاعى

جامعة حلوان
جامعة حلوان

استضاف مركز المنشآت الرياضية بجامعة حلوان بطولة التايكوندو بالدورة الرياضية للجامعات والمعاهد العليا المصرية دورة الشهيد الرفاعى الـ ٥١، التى ينظمها الإتحاد الرياضي المصري للجامعات خلال الفترة من  ٢٥ : ٢٧ فبراير٢٠٢٤، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان.

وأقيمت البطولة تحت إشراف الدكتور محمد صبحي حسانين، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الرياضية ونائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، الدكتور عرفة سلامة، سكرتير عام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، الدكتور أحمد فاروق، المشرف العام على المنشآت الرياضية والمدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان، وبهاء مختار مدير الاتحاد الرياضي المصري للجامعات،  وهشام رفعت أمين عام الجامعة، ومحمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

وشارك في البطولة (٣١) جامعة من بين الجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجية والأهلية، حيث جاء عدد المشاركين في البطولة (٢٤٨) طالب وطالبة، وبحضور (٦٢) إداري ومشرف ومدرب من الجامعات والمعاهد المصرية .

من جانبه أوضح الدكتور السيد قنديل، ان مشاركة الطلاب في الأنشطة المختلفة تُعد من  الركائز المهمة للمنظومة التعليمية حيث تعمل على تزويدهم بالقدرات والمهارات المختلفة، وتتيح الفرصة أمامهم للتعبير عن الذات وبناء الثقة بالنفس كما تلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم وتغيير سلوكهم وتساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي وبلوغ أعلى المستويات الأكاديمية، وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم، وتغرس لديهم قيمة العمل التطوعي وتقوي لديهم العمل بروح الفريق.

وأسفرت النتائج النهائية لوزن 54 طلبة عن حصول الطالب احمد علي  جامعة مصر الدوليةعلى المركز الاول، المركز الثاني سيف حسن  جامعة  حلوان، المركز الثالث زياد اسلام  جامعة الإسكندرية، المركز الثالث مكرر احمد مسعد  جامعة التعليم العالي، المركز الخامس  محمود رائد محمد جامعة أسيوط، المركز السادس محمد حامد  جامعة الإسكندرية، المركز السابع عبد الله أيمن  جامعة التعليم العالي، المركز الثامن  محمد عصام جامعة أسيوط.

كما جاءت نتيجة الوزن 63 طلبه، حيث حصل على المركز الأول  يحيى حسن كمال  جامعة مصر المعلوماتية، المركز الثاني  يوسف احمد جامعة نيو الجيزة، المركز الثالث  عبد الله محمد جامعة المنصورة، المركز الثالث مكرر  مهند فهمى جامعة القاهرة، المركز الخامس محمود احمد  جامعة الأزهر، المركز السادس  مهاب محمد شكرى جامعة طنطا، المركز السابع  محمد الامير  التعليم العالي 
المركز الثامن عبد الرحمن مصطفى   جامعة الأزهر.


بينما جاءت نتيجة الوزن 87 طلبه حيث فاز بالمركز الاول  عبد الرحمن ايمن  جامعة طنطا، المركز الثاني عبد الرحمن محمد  جامعة اسكندريه، المركز الثالث عبد الله وليد ضياء  جامعة اسكندريه، المركز الثالث مكرر  سيد محمود سيد جامعة حلوان، المركز الخامس  مازن علاء الدين جامعة بنها، المركز السادس  عمر محمد جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، المركز السابع مازن هانى  جامعة الأكاديمية العربية، المركز الثامن  احمد حسن حامد جامعة الأزهر.

ونتيجة الوزن 74 طلبه حيث حصل على المركز الاول  حازم حسام  جامعة اليابانيه، المركز الثاني  محمد ضياء فاروق  جامعة الأكاديمية العربية، المركز الثالث ادهم محمود التعليم العالي، المركز الثالث مكرر محمود حلمى جامعة طنطا، المركز الخامس مصطفى ياسر  جامعة طنطا، المركز السادس  حسن طارق  جامعة الإسكندرية، المركز السابع  محمود حسن جامعة أسيوط، المركز الثامن معاذ محمد التعليم العالي.

كما تم إعلان نتائج اليوم  الثاني عن ميزان تحت ٦٢ طالبات وحصلت على المركز الأول ليورا موسي الجامعة اليابانية.

ميزان تحت ٧٣ طالبات وفازت بالمركز الأول سوزان ايهاب  الجامعة الأمريكية.

ونتيجة ميزان تحت ٥٨ طلبة وحصل على المركز الأول بلال محمد جامعة مصر المعلوماتية .

ميزان فوق ٨٧ طلبة وحصل سيف الدين احمد  جامعة مصر للعلوم بالمركز الاول.

ميزان تحت ٨٠ طلبة وكان المركز الأول من نصيب فارس محمد  جامعة عين شمس. 

ميزان تحت ٤٩ طالبات وحصدته حبيبة مسعد جامعة القاهرة.

ميزان تحت ٥٧ طالبات المركز الاول من نصيب ايه نبيل جامعة الأهرام الكندية.

ميزان تحت ٦٨ طلبة المركز الاول عمر كريم جامعة المعرفة الدولية.

Jobs Education ادارة نادي جامعة حلوان أشرف صبحى وزير الشباب الاتحاد الرياضي المصري للجامعات البحث العلمي أشرف

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