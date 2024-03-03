مسؤول إسرائيلي: لا يزال هناك تفاؤل بالتوصل إلى اتفاق حتى شهر رمضان

أكدت شبكة NBC الأميركية، التي أفادت في وقت سابق أن وفدا إسرائيليا من سيغادر إلى محادثات القاهرة، تأكيد كلام المسؤولين السياسيين في إسرائيل الذين قالوا إن إسرائيل لن ترسل مثل هذا الوفد.

وقال مسؤول إسرائيلي لشبكة NBC إن حماس ترفض تقديم قائمة بأسماء الأسرى الذين نجوا، ووصفها بأنها "قضية رئيسية" لم يتم حلها بعد.

لكن مصدرا إسرائيليا آخر أشار إلى أنه حتى لو لم يذهب الوفد إلى القاهرة، فإن هناك "تفاؤلا متزايدا" بأنه سيكون من الممكن في النهاية التوصل إلى اتفاق بحلول بداية شهر رمضان.

وصباح اليوم، نفت تل أبيب، وصول وفد إسرائيلي إلى القاهرة لإجراء محادثات حول صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية: لن نصل حتى تكون هناك إجابات من حماس".

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية المختلفة، لم ترسل إسرائيل وفدا إلى القاهرة أو الدوحة، وترفض المشاركة في المحادثات حتى تقدم حماس قائمة كاملة بالأسرى الأحياء الذين تحتجزهم، والإجابة بشأن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل أسير إسرائيلي.

وأفادت وسائل إعلام مختلفة، صباح اليوم الأحد، بوصول وفود من حركة حماس وقطر والولايات المتحدة إلى القاهرة لمواصلة المحادثات حول وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والحركة.