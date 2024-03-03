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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية والمجلس القومى للطفولة يبحثان آليات التعاون المشترك بالمحافظات

اجتماع وزير التنمية
اجتماع وزير التنمية المحلية

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارة والمجلس .

وشهد اللقاء مناقشة آليات التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظات والمجلس القومى للطفولة والأمومة فيما يخص برامج ومجالات حماية الطفل ودعم حقوقه .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تولى إهتمام بالغ بملف الطفولة والأمومة على أرض محافظات الجمهورية المختلفة ، مثمناً التعاون المثمر والبناء بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لتحسين جودة حياة الملايين من الأطفال بالمحافظات .

وأوضح اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة تتعاون مع العديد من المؤسسات والهيئات والجهات بالدولة فيما يخص دعم المرأة والطفل والشباب تنفيذاً لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن ، مشيراً إلى حرص الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم لتسهيل عمل المجلس بالمحافظات المختلفة وتحقيق التعاون الجيد مع الجمعيات الأهلية المعنية بملفات عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة والمحافظات .

كما عرض وزير التنمية المحلية للجهود التي قامت بها الوزارة خلال الفترة السابقة فيما يخص هذا الملف المهم حيث تم استكمال الهيكل التنظيمي  لمنظومة حماية الطفل على مستوى الجمهورية وتم الإنتهاء من إعادة تشكيل منظومة الحماية بالكامل بجميع المحافظات خاصة بالتنسيق والتعاون مع وزارة التنمية المحلية فيما يخص إعادة تشكيل جميع اللجان العامة والفرعية طبقا لنص المادة رقم (97) من قانون الطفل .

كما تم الإشارة إلى أنه تم إدراج برنامج تدريبي لبناء القدرات وتنمية مهارات رؤساء وحدات الحماية العامة والفرعية فى الخطة السنوية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للارتقاء بمنظومة الحماية وتطوير نظام إدارة الحالة وكيفية التنسيق بين الجهات الشريكة وفى هذا السياق تم التوجيه للمحافظات بتفعيل دور الجمعيات الشريكة فى إدارة الحالة حتى يتم تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

كما تم  تنفيذ برنامج إعداد مدربين (TOT ) لتدريب وبناء قدرات أعضاء الوحدات على مستوى المحافظات بالتعاون مع المجلس القومى للأمومة والطفولة ، كما تعمل لجان الحماية على تقديم الدعم النفسى والإجتماعى والقانونى لمساندة الأطفال فى حالة تعرضهم للخطر أو الإيذاء أو الإستغلال بالتعاون مع خط نجدة الطفل 16000 والجمعيات الشريكة ، تعمل لجان الحماية بالتعاون مع وزارة الداخلية والنيابة  العامة على إستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال.

كما تم الإشارة الى إصدار دليل خدمات الطفل بالمحافظات بالتعاون مع المجلس والجهات المعنية الأخرى.

من جانبها وجهت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة الشكر للواء هشام آمنة على الدعم الذي تقدمه الوزارة فيما يخص ملفات عمل المجلس بالمحافظات والتعاون مع المجلس لرعاية الأطفال، والحفاظ على حقوقهم.

واستعرضت رئيس المجلس عدد من المبادرات والأنشطة والفعاليات التي ينفذها المجلس للأطفال بجميع المحافظات سواء الترفيهية أو التعليمية وغيرها والتوعية بحقوق الطفل وكذا مجالات وبرامج عمل المجلس القومى للأمومة والطفولة مع بعض الجهات الدولية في مصر بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الطفل وتمكينهم وتوفير بيئة آمنة له ، فضلا عن دعم خدمات حماية الطفل المقدمة للأطفال المعرضين للخطر .

وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة والمجلس القومى للأمومة والطفولة والمتابعة المستمرة كل شهر لتنفيذ المقترحات والأفكار التي تم مناقشتها خلال اللقاء اليوم وكذا عرض تقرير ربع سنوي بالأنشطة والتعاون المشترك بين الوزارة والمحافظات والمجلس وذلك على السادة المحافظين .

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التنمية المحلية الامين العام للمجلس القومى للطفولة المحافظات هشام امنة

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