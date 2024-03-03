عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم الابادة هناك صفحة رائعة.. رئيسي وتبون يناقشان الوضع في غزة

الرئيس الجزائري ونظيره
الرئيس الجزائري ونظيره الايراني

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد، أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي والرئيس عبدالمجيد تبون، ناقشا اليوم، الأحد، العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة والتجارة وغزة، في زيارة دولة ليوم واحد.

ووفقا ل "النهار" الجزائرية، ثمن تبون، اليوم الأحد، مواقف القيادة الإيرانية الداعمة للقضية الفلسطينية.

وأكد تبون في تصريح صحفي مشترك مع نظيره الايراني أن العلاقات الجزائرية – الإيرانية تاريخية.

تأسف الرئيس الإيراني، اليوم الأحد، من إبقاء بعض الدول للعلاقات التي تربطها مع الكيان الصهيوني.

وقال رئيسي “هناك اصرار من الكيان الاسرائيلي على الابادة الجماعية في غزة”.

وأضاف رئيسي “الكيان دمر المنازل والاراضي الزراعية وقتل 30 ألف وهذه الجرائم ترتكب منذ 75 سنة. لكن رغم الابادة هناك صفحة رائعة وهي مقاومة الشعب الفلسطيني للعدوان”.

وأكد الرئيس الايراني أن دعم الولايات المتحدة الأمريكية للكيان ماليا وعسكريا واعلاميا مؤسف.

وقال في هذا الصدد “مؤسف وقوف واشنطن ضد قرارات مجلس الامن لوقف إطلاق النار. الإدارة الأمريكية وبعض الدول التي تدعمها ومنظمات تدعي الدفاع عن حقوق الانسان لها يد في الجرائم المرتكبة”.

كما تأسف رئيسي لإبقاء بعض الدول علاقاتها مع الكيان الصهيوني. مشيرا أن الحد الادنى هو قطع الدول الاسلامية للعلاقات السياسية والاقتصادية مع الكيان.

وأكد رئيسي أن النصر سيكون للشعب الفلسطيني العظيم والخسارة ستكون للكيان الصهيوني.

وشدد الرئيس الايراني على ضرورة محاسبة من يرتكب هذه الجرائم ضد الانسانية كما يجب أن تحاسب الادارة الأمريكية.

وأكد رئيسي بالقول “لم نتوقف عن الدفاع عن الشغب الفلسطيني ولن نتردد في فعل ذلك ويجب تحقيق حقوقه الشرعية”.

إبراهيم رئيسي إسرائيل الإبادة الجماعية في غزة الإبادة الجماعية الرئاسة الجزائرية الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي الرئيس الإيراني الرئيس عبدالمجيد تبون الشعب الفلسطيني العلاقات الثنائية الكيان الإسرائيلي الوضع في غزة الولايات المتحدة عبدالمجيد تبون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع حاد بأسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

مرتضى منصور يعلن استلام جثمان حلمي بكر: مخدتش مليم واحد أتعاب

كنا قاعدين بـ الكات.. نص اعترافات متهمة بإنهاء حياة المسئول العسكري اليمني|خاص

عكس التوقعات.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

بعد تراجع الدولار بقوة.. انهيار جديد يضرب الذهب والجرام يخسر 215 جنيها

حبيبة الشماع.. النيابة تتسلم تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سائق أوبر

2040 جنيها.. هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

موضوعات متعلقة

في 30 ثانية فقط.. هذا العمل تحصد به أجر قيام أول ليلة من رجب

أول ليلة من رجب 2024 بدأت الآن.. ردد دعاءها المستجاب.. واغتنمها بـ8 أعمال

خمس ليال لا ترد فيهن دعوة.. إحداها اقتربت فاغتنمها بهذه الأدعية

«تحديات استثنائية» و«بناء الدولة» أبرز اهتمامات كبار كتاب صحف القاهرة

حكاية التعليم المفتوح وتحويله من شهادة‭ ‬أكاديمية‭ ‬إلى‭ ‬مهنية

قرار نهائى .. هل يعود نظام التعليم المفتوح

المجلس الأعلى‭ ‬للجامعات‮ يرد على شكوى التعليم المفتوح.. ويتخذ قرارا عاجلا

دعاء الجمعة الأولى من العام الجديد.. يفتح لك خيرات الدنيا والآخرة

ترشيحاتنا

حقيقة ولا فبركة.. قصة خناقة «الفيرست لوك» التي أثارت الجدل عبر السوشيال ميديا

وزير الخارجية يتفقد الأعمال القنصلية وسير عمل الخدمات المقدَّمة للمواطنين المصريين بالرياض|صور

خطر يهدد نتنياهو| أزمة داخل المجتمع الإسرائيلي بسبب “الحريديم”.. ماذا يحدث؟

يؤدى لزيادة الوفيات.. الإغاثة الطبية بغزة: 18% من الأطفال يعانون سوء تغذية

رغم الابادة هناك صفحة رائعة.. رئيسي وتبون يناقشان الوضع في غزة

حبيبة الشماع.. النيابة تتسلم تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سائق أوبر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتحي عبد الوهاب ضد حمادة هلال.. صور من كواليس مسلسل المداح الجزء الرابع

الحزن يخيم على الجميع .. لقطات من جنازة الموسيقار حلمي بكر

إطلالة أنيقة ولافتة| ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها عبر إنستجرام بمكياج جريء.. شاهد

مصطفى كامل وزوجة حلمى بكر أول الحضور لتشييع الجثمان

فيديو

مصطفى كامل وزوجة حلمى بكر أول الحضور لتشييع الجثمان

ترسل معلومات هاتفك لعينيك مباشرة.. شاهد أول عدسات للعيون تعمل بالذكاء الاصطناعي

حالة طقس اليوم .. تقلبات جوية وتراجع في درجات الحرارة

تهاوي الذهب.. سلسلة تراجعات تضرب المعدن الأصفر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ