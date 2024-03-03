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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد فعل مفاجئ من كهربا تجاه كولر قبل نهائي كأس مصر

كهربا
كهربا

كشف الإعلامي محمد فاروق عن تفاصيل إصرار محمود عبدالمنعم كهربا على المشاركة في مباراة الزمالك في نهائي كأس مصر في ظل ابتعاده من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر.

وقال محمد فاروق في تصريحات تلفزيونية : “كهربا مصمم وبيأمل إنه يلعب مباراة الزمالك، وقال صراحة لكولر: عايز ألعب، هو لديه طاقة كبيرة جدا بعد دفع الغرامة، أعتقد أنه لا بد من استغلاله في هذه المباراة".

وتابع :" كهربا أصر على التواجد في المباراة، وهناك مدربين تنساق وراء الرغبة؛ لأنها ترى أن اللاعبين لديهم دافع كبير، وهناك مدربين يرفضون التدخل من جانب اللاعبين، وكهربا لا يهدد نهائيا بأنه في حال لم يشارك في المباراة؛ ستكون هناك أزمة، لا، هذا الأمر غير صحيح".

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