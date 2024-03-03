بـ 6 ملايين دولار | مدحت شلبي : نجم الأهلي صفقة القرن للزمالك

قال الإعلامي مدحت شلبي، أن محمود عبدالمنعم كهربا، مهاجم الأهلي، كان صفقة القرن لنادي الزمالك، عندما تعاقد النادي الأبيض معه في صيف 2015 قادمًا من نادي إنبي.

أضاف مدحت شلبي، فى تصريحات تلفزيونية "كهربا؟ وش السعد على نادي الزمالك، لأن النادي الأبيض حصد من وراء كهربا، على مبلغ لم يحصده من قبل من وراء أي لاعب".

تابع "تسبب كهربا في دخول خزينة الزمالك 6 ملايين دولار منذ التعاقد معه قادمًا من نادي إنبي، بالرغم من إن الزمالك لم يدفع في اللاعب سوى 6 ملايين و500 ألف جنيه".

أشار مدحت شلبي:"الزمالك جنى من وراء كهربا، 6 ملايين دولار، حيث تم إعارته لنادي اتحاد جدة مقابل مليون و200 ألف دولار ثم تجديد الإعارة مقابل 2 مليون و300 ألف دولار، 2 مليون و500 ألف دولار، فسخ التعاقد من طرف واحد والانتقال لنادي أفيش البرتغالي إذ كهربا، دخل خزينة الزمالك 6 ملايين دولار"