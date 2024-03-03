مسلسلات رمضان 2024 .. إدوارد يروج لمسلسل "جري الوحوش"

نشر الفنان إدوارد البوستر الرسمي لمسلسل “جري الوحوش” من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، والذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني 2024.

وكتب إدوارد معلقًا: “قريبا في رمضان وحصري على قناة المحور”.

تعاقد المخرج عبد العزيز حشاد على عمل درامي جديد من المقرر ان يخوض من خلاله الماراثون الرمضاني الجديد لعام 2024 .

العمل من المقرر ماخوذ من فيلم جري الوحوش ، والذى سبق وان قدمه المخرج علي عبد الله الخالق ، ومن تاليف الراحل محمود ابو زيد .

فيلم جري الوحوش تدور أحداثه حول سعيد ونبيل صديقان، حيث يعاني سعيد من عدم الإنجاب، فيقرر نبيل الطبيب مساعدته بطريقة مبتكرة، وذلك عن طريق زرع جزء من مخ رجل فقير له، يعاني عبدالقوي -الذي تبرع بالجزء المطلوب- بعد العملية من حالة إعياء شديدة، أما سعيد فزوجته لا تستطيع الإنجاب برغم نجاح العملية، وتتأزم الأمور.

ومسلسل “جري الوحوش” من بطولة الفنانة فادية عبد الغني ، سميرة محسن ، إدوارد ، نضال الشافعي ، حسني شتا ، محمود حجازي ، وغيرهم من النجوم.

فيلم جري الوحوش تم تقديمه عام 1987 ، وقام ببطولته الفنان نور الشريف وحسين فهمي ومحمود عبد العزيز ونورا .

وكان أخر اعمال المخرج عبد العزيز والمؤلف أحمد صبحي هو مسلسل “ ام البنات ” ، والذى عرض خلال شهر رمضان الماضي .

مسلسل ليل أم البنات بطولة سهير رمزي، ناصر سيف، محمد مهران، فريال يوسف، محمد عبد الجواد، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، ايمن عزب، سميرة صدقي، مادلين طبر، فاطمة الكاشف، والفنانين الشباب: هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، منة عرفة، هايدي رفعت، سيلين عبد العزيز، محمد احمد ماهر، احمد جمال سعيد، حسن عيد، رانيا الخواجة، صوفيا، ومن تأليف احمد صبحي، ومن اخراج عبد العزيز حشاد.

وفى وقت لاحق ، أعلنت سميرة صدقي أنها بدأت أيضا تصوير مسلسل «جري الوحوش» مع المخرج عبد العزيز حشاد، وتلعب به شخصية سيدة بنت بلد جدعة هي ضرة زوجة أخرى والتي تقوم بتجسيدها الفنانة فادية عبد الغني، وخلال الأحداث تقتل «فادية» الزوجة الأولى الزوج وتتهم ابن «صدقي» بقتله والده ويتم طردها بعد ان يسجن، وتبدأ رحلتها في المعاناة من حجرة في الترب حتى موعد خروج ابنها ليستعيد حقوقه لكنه يضحي بجزء عزيز من جسده «الانترلوب» من اجل اخوه من الزوجة الأولى، ولكنهما يفقدان كل شي سواء بالشلل لابن السيدة الأولى او للولد الثاني بضياع قدرته الجنسية.