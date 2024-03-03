سامح عبد العزيز: مسلسل صدفة تشويقي كوميدي.. وأحب الأعمال الجماعية| فيديو

قال المخرج سامح عبد العزيز، إنه سعيد باستكمال التوأمة الفنية مع ريهام حجاج، والمؤلف أيمن سلامة، في مسلسله صدفة، مشيرا إلى أن المسلسل حالة اجتماعية، وفيه نوع من الكوميديا.

وأضاف المخرج سامح عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن المسلسل سيكون لطيف على الجمهور، وأوضح أنه يستمتع بالعمل مع ريهام حجاج.

وواصل: دور الفن ليس تقديم حلول للمشاكل، ولكن تقريب الناس للحلول.

ونوه بأن “مسلسل صدفة كوميدي في إطار تشويقي، وأنا أحب العمل الذي يشارك فيه ممثلين كثيرين والبطولات الجماعية”.