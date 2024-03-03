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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر الجديدة للإسكان تتلقى عرضا لإقامة مشروع عملاق على مساحة 2.1 مليون متر

مصر الجديدة للإسكان
مصر الجديدة للإسكان والتعمير

كشفت  شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تلقي عرض فني ومالي من شركة ماونتن فيو لإقامة مشروع عملاق على مساحة 517 فدانا تعادل 2.17 مليون متر مربع، بنظام المشاركة بمدينة نيو هليوبوليس.

وقالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنه جاري دراسة العرض المقدم، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل عقب دراسة العرض.

مؤشرات مصر الجديدة للإسكان خلال 6 أشهر 

يشار إلى أن مصر الجديدة للإسكان والتعمير، حققت صافي ربح بلغ 8.07 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 652.99 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري إلى 399.97 مليون جنيه، مقابل 1.87 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

مصر الجديدة للاسكان نيو هليوبوليس ماونتن فيو ربح جنيه

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