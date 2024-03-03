أزمة حلمي بكر.. البحوث الإسلامية يوضح حكم تأخير دفن الميت

أجاب الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، على سؤال متصل حول حكم تأخير دفن الميت يوم أو يومين حتى يعود أحد أقاربه من الخارج؟.

وقال الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، اليوم الأحد: "من باب الأدب مع المتوفى، تعجيل دفنه وإكرامه، ولو كان السفر يسير لعدة ساعات، وأصل لكل، لا يجوز تأخير دفن الميت يوما أو عدة أيام".

وتابع: "ما الذي يعود على الأحياء من تأخير دفن الميت؟، وسيدنا النبي أمرنا بسرعة تعجيل دفن الميت؛ لأن هذا إكرام له".

يشار إلى أن الموسيقار حلمي بكر، توفي قبل يومين عن عمر يناهز الـ86 عامًا بعد معاناة مع المرض، ولكن بقيت ظروف وفاته محط جدل نظرًا لتفاصيلها المثيرة.

نجل الملحن، هشام حلمي بكر، وصل إلى القاهرة لاستكمال الإجراءات وتسريع عملية دفن والده، وذلك في ظل أزمة تسببت في تأخير الدفن رغم مرور 48 ساعة على وفاة حلمي بكر في أحد المستشفيات الخاصة في الشرقية.

نجله أيضًا وكل المحامي مرتضى منصور لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعد وفاة والده.