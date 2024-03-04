الغرف التجارية: لا يوجد أي أزمة في الخضراوات والفاكهة ومصر لديها اكتفاء ذاتي

قال "حاتم النجيب" نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرف التجارية، إنه لا يوجد أي أزمة في الخضروات والفاكهة ومصر لديها اكتفاء ذاتي منها، وايضا هناك زيادة في المعروض بما يسهم في توافر السلع ونزول الأسعار.



وأوضح "حاتم نجيب"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، تقديم الإعلامية "لبني عسل"، أن تراجع أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق تتأثر بالسلع الاخرى قائلًا ان الخضروات والفواكه لا ترتبط بسعر الدولار.



وأشار نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرف التجارية، إلى عدم شراء السلع بشكل مبالغ وبطريقة أكثر من الاحتياجات اليومية وأن المنتجات سوف تشهد وفرة خلال الفترة المقبلة.

عدم شراء السلع أكثر من الاحتياجات اليومية

وشدد على أن هناك زيادة كبيرة داخل السوق المصري لتوفير جميع الاحتياجات الغذائية الاساسية لجميع أفراد المجتمع.