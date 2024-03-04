أمراض النباتات ينظم برنامجا تدريبيا بعنوان البيولوجيا الجزيئية وتطبيقاتها بأمراض النبات

قام محسن السيد أبو رحاب – القائم بأعمال مدير معهد بحوث أمراض النباتات بافتتاح البرنامج التدريبى بعنوان: " البيولوجيا الجزيئية وتطبيقاتها بامراض النبات" بمقر المعهد بالجيزة فى الفترة من الأحد 3/3/2024 حتى الأربعاء6/3/2024 ، وذلك بناءاً على توجيهات معالى وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى السيد القصير وإشراف عادل عبد العظيم - رئيس مركز البحوث الزراعية.



وأشار مدير المعهد أن البرنامج تناول الموضوعات الآتية:

استخلاص المادة الوراثية DNA باستخدام طريقة الستاب - تجرية المادة الوراثية على جيل الأجاروز -الاستخلاص والتنقيةللمادة الوراثية DNA باستخدام مجموعة qiagene - مبادئ بروتوكول تفاعل البلمرة التسلسلى (PCR) التقليدي - تقنيات المعلمات الجزيئية المختلفة (RAPD,ISSR,SRAP,ITS) - تجرية ناتج تفاعل البلمرة التسلسلى (PCR)على جيل الأجاروز - إستخلاص وتنقيةالبروتين -تقدير تركيز البروتين - تحضير جيلSDSالأكريلاميد - تجرية البروتين –صباغة البوتين باستخدام طريقة الصبغة الفضية و طريقة كوماسي الزرقاء - توثيق الجيل وتحليل البيانات.

ويستهدف البرنامج تدريب عدد 30 متدرب من الباحثين بمختلف المعاهد البحثية وكذلك طلاب الكليات وحديثي التخرج ومهندسي الشركات الخاصة.

ويساهم البرنامج التدريبي في رفع كفاءة الباحثين في استخدام التقنيات الحديثة لمكافحة والوقاية من الامراض النباتية .