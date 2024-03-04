نشرة المرأة والصحة: خست أوي.. هنا الزاهد تثير السوشيال ميديا.. وزوجة ماجد المصري بفستان جريء جدا تصدم الجمهور.. ورانيا يوسف وحلا شيحة بملابس لا تتوقعها

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:
خست أوي.. هنا الزاهد تثير ضجة بظهورها| شاهد
شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ومختلفة.
وتألقت هنا الزاهد، مرتديه سويت شيرت باللون الاسود والموف والاخضر ذا تصميم مختلف ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.
ومن الناحية الجمالية أعتمدت هنا الزاهد، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.
رفقة رانيا يوسف.. حلا شيحة تثير إعجاب جمهورها في أحدث ظهور| شاهد
وتألقت حلا شيحة، مرتدية بنطال جينز باللون الأزرق الغامق، ونسقت معه تي شيرت، وجاكيت بسيط باللون الأسود، ليكشف عن رشاقتها وجمالها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت حلا شيحة في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، مع اختيار ألوان النود للشفاه.
جريء جدا .. زوجة ماجد المصري تصدم متابعيها | شاهد
شاركت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.