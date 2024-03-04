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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع معلمة وابنتها بالدقهلية صدمتهما سيارة مسرعة

ارشيفيه
ارشيفيه

لقيت معلمة وابنتها مصرعهما اثر وقوع حادث تصادم اثناء عبورهما الطريق باحدى قرى الدقهلية.

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع معلمة وابنتها أثناء مرورهما الطريق.


انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه  وتبين مصرع منى مسعود 56  عاما ونجلتها ياسمين محمد خليفة الجبالى 21 عاما وذلك أثناء عبورهم الطريق على طريق السماحية- بلقاس  حيث صدمتهم سيارة مسرعة أثناء عبورهم الطربق ولفظ انفاسهما الأخيرة فى الحال متأثرين بأصابتهما.


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.
 

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