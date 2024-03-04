بغض النظر عن هوية الرئيس المقبل.. الصين تأمل في تحسن العلاقات مع أمريكا

أعربت الصين، اليوم الاثنين، عن أملها في أن تتحسن العلاقات مع الولايات المتحدة "بغض النظر عن هوية" الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، قال الناطق باسم الدورة السنوية للبرلمان الصيني لو كينجيان، خلال مؤتمر صحفي: "بغض النظر عن هوية الرئيس المقبل، نأمل أن تعمل الولايات المتحدة بالاتجاه نفسه مع الصين ومن أجل علاقات صينية-أمريكية مستقرة وسليمة ومستدامة".

وأكد أن "تحقيق الاستقرار في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وتحسينها قضية يتابعها الجميع عن كثب ويأمل حصولها".

وخلال السنوات الأخيرة، تواجهت بكين وواشنطن حول مسائل أساسية مثل التكنولوجيا والتجارة وحقوق الإنسان فضلا عن تايوان والمطالبات بشأن بحر الصين الجنوبي.

وينتخب الأمريكيون في نوفمبر رئيسا للبلاد ويتوقع أن تكون المواجهة بين الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب والرئيس الحالي الديموقراطي جو بايدن.

ويأتي ذلك فيما أكد لو كينجيان أن لدى القيادة الصينية "ثقة كبيرة" في أن اقتصاد البلاد سينتعش، في تصريح يأتي قبل افتتاح البرلمان دورته السنوية.