الزراعة: المشروع القومي للبتلو تكلف 8 مليارات حتى الآن

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ المشروع القومي للبتلو بدأ في منتصف عام 2017 بمبلغ مخصص للتمويل قيمته 100 مليون جنيه.

وأضاف "سليمان"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: "ما جرى تمويله في المشروع حتى الآن يقدر بأكثر من 8 مليارات و572 مليون جنيه واستفاد عدد من شباب الخريجين وصغار المربين بأكثر من 34 ألف و500 مستفيد لتربية وتسمين ما يزيد عن 505 ألف رأس".

وتابع: "المشروع القومي للبتلو استهدف منع ذبح العجول في أوزان صغيرة تقل عن 100 كجم، فأصبحت نسبة اللحوم أعلى، وبدأنا بالبقر والجاموس في منتصف عام 2017 وفي عام 2020 تم إضافة العجول المستوردة عالية الإنتاجية وهو ما يمثل قيمة مضافة كبيرة، لأن معدلات الزيادة الوزنية الخاصة بها تعادل ضعف معدلات الزيادة الوزنية لحيواناتنا المحلية".

