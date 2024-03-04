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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني : قانون الضمان الاجتماعي يسهم في التمكين الاقتصادي للأسر

ضمان اجتماعي
ضمان اجتماعي

قال النائب نور هاشم ، عضو مجلس الشيوخ ، إن قانون الضمان الاجتماعي  ، يحقق العديد من المزايا للفئات الأولي بالرعاية  تنفيذًا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي وصولًا للتمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.

واكد " هاشم " في تصريحات صحفية اليوم ، أن  مشروع قانون الضمان الاجتماعى الموحد يأتي  تفعيلًا للمادة (17) من الدستور التى تنص على «تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز والشيخوخة والبطالة».


وأوضح أن من ضمن اهداف القانون العمل علي  كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوى الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية.


وأشاد هاشم بجهود الحكومة في تقديم قانون جديد للضمان الاجتماعي ، خاصة أن القانون الحالى للتضامن الاجتماعى مر عليه نحو 24 عاما، ولم تعد نصوصه تتلاءم مع الكثير من التغيرات الحالية فى الظروف الاقتصادية والاجتماعية مشيرا إلى أن هناك تطورات في الواقع يجب على القانون أن يتناولها ينظمها ويقننها، لعل أبرزها توحيد المساعدات النقدية أو العينية المقدمة للأسر والاشخاص المشمولين تحت مظلة التضامن الاجتماعى.

نور هاشم مجلس الشيوخ قانون الضمان الإجتماعي

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