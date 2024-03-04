نهائي كأس مصر.. موعد سفر الزمالك إلى السعودية

يتواجد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في مطار القاهرة الدولي، استعداداً للسفر رفقة الفريق الأول لكرة القدم إلى السعودية، من أجل مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر .

ويرافق بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى السعودية كل من ، الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي، وهشام نصر نائب الرئيس ورئيس بعثة الفريق في السعودية، وحسام المندوة أمين الصندوق، وأحمد سليمان ومحمد طارق ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء مجلس الإدارة ، بجانب الدكتور عبدالله جورج مستشار المجلس، والمستشار محمد نبيل محرم المدير التنفيذي للنادي، والمستشار سيد عزت المستشار القانوني للقلعة البيضاء.

وتتواجد بعثة الفريق داخل مطار القاهرة تمهيداً للسفر بعد قليل إلى السعودية استعداداً لخوض لقاء الأهلي في نهائي كأس مصر المقرر له يوم الجمعة المقبل.