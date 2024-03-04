متحدث الإسكان: حصيلة التحويلات بالدولار خلال 2023 تخطت 3 أضعاف النسبة المستهدفة|فيديو

تحدث المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان عن الإقبال الكبير من المستثمرين و الشركات لتقديم الطلبات و التسجيل بـ"بوابة الاستثمار الأجنبي"، قائلاً:" هذا يعد تتويجاً لنجاح وزارة الإسكان والحكومة المصرية، لتطوير المدن الجديدة"

تحقيق 4 ألاف و 450 طلب إستثمار للمستثمرين المحليين والأجانب



وأضاف عمرو خطاب خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "DMC"، أنه طبقاً للتقرير الذي نشره الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، فإن حصيلة التحويلات بالدولار خلال 2023 تخطى 3 أضعاف النسبة المستهدفة.

وأشار المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان إلى، أنه تم تحقيق 4 ألاف و 450 طلب إستثمار للمستثمرين المحليين والأجانب في 25 مدينة.