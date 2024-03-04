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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

النيابة الإدارية تعقد دورة الذكاء الاصطناعي التوليدي في مكافحة الفساد .. صور

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية تعقد دورة الذكاء الاصطناعي التوليدي

عَقَدَ مركز التدريب القضائي بـ النيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، وبالتعاون مع وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهِمَم برئاسة المستشارة هبة الله الجندي، اليوم الاثنين، ندوة حول "الذكاء الاصطناعي التوليدي - الفرص والتحديات والمخاطر".

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جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وإيماناً بالدور بالغ الأهمية للتكنولوجيا الحديثة وآليات الذكاء الاصطناعي في دعم مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الناجزة.

استضاف مركز التدريب القضائي الدكتور عبد الوهاب غنيم - نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، ومستشار رئيس الجمهورية للتحول الرقمي، ومستشار جامعة "كامبريدج" البريطانية، ونائب رئيس المركز الدولي للاعتماد الرقمي بفرنسا، وعضو مجلس إدارة مركز البحوث والدراسات بأكاديمية السادات.

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وأكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية أن الندوة - التي شهدت إقبالاً كبيراً من الحضور – تناولت آثار الثورة الصناعية الرابعة على عمل الهيئات والمؤسسات، ودور الذكاء الاصطناعي التوليدي في مكافحة الفساد، واختتمت بمناقشة مفتوحة للإجابة على استفسارات الحضور.

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