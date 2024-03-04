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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير تعليم مطروح يقود أولي جولات أتوبيس الدعم المدرسي على الحدود المصرية

مدير تعليم مطروح
مدير تعليم مطروح خلال الجولة

قاد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أتوبيس الدعم المدرسي لإدارة السلوم الحدودية في أقصي غرب المحافظة الذى يضم فريق عمل من موجهى عموم المواد التعليمية وخبراء المعلمين وذلك لتقديم أوجه الدعم الفنى للمعلمين والطلاب بالمدارس وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ووفق تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

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جاء ذلك بحضور أحمد هاشم رئيس مجلس أمناء المحافظة وجمال قنديل مدير عام التعليم العام.

وأوضح شحاته أن فريق عمل الدعم المدرسي قام بتنفيذ مراجعة شاملة ومكثفة للمحتوى التعليمى الذى تم تدريسه للطلاب منذ بدء الفصل الدراسى الثانى لطلاب كافة الصفوف الأولي بالمراحل التعليمية الثلاث الابتدائية والإعدادية والثانوية من أجل الارتقاء بالمستوى العلمى والتعليمى للطلاب وتعظيم الاستفادة من خبرات صفوة المعلمين في جميع المناهج الدراسية.

وأوضح مدير تعليم مطروح أن مجوعة العمل قدمت لمعلمي السلوم كافة أوجه الدعم الفنى من أجل الارتقاء بالمستوى المهنى لأعضاء هيئة التعليم، موضحا أن تعليم مطروح يهدف إلى الارتقاء بالعملية التعليمية من كافة جوانبها سواء الطالب أو المعلم لأنهم يعتبروا هم حجر الزاوية فى العملية التعليمية ولتحقيق نتائج متميزة.

ووجه وكيل الوزارة مسئولي الإدارة باعداد وتنظيم خطة علاجية عاجلة لطلاب مراجع الشايب الابتدائية بقرية بقبق وذلك بالتنسيق مع إدارة التعليم الإبتدائي لرفع مستوي الطلاب في اللغة الإنجليزية والرياضيات كذلك تعميم الخطط العلاجية والبرامج الإثرائية التي أعدتها توجيهات عموم المواد الدراسية على كافة مدارس الإدارات الخارجية.

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