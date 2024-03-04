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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تحتفل بـ خريجي الدفعة الأولى من كلية الطب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

 

شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان حفل تخريج أول دفعة من كلية الطب بالجامعة، وفي تصريح له، قال الدكتور قنديل: "يسعدني أن أشهد اليوم تخرج أول دفعة من طلاب كلية الطب بجامعة حلوان، فهؤلاء الشباب هم مستقبل مصر الواعد في مجال الطب"، متمنيا  لهم مستقبل باهر فى مستقبلهم المهني بعد أن تم تأهيلهم على أعلى مستوى داخل الكلية من خلال توفير كل الدعم لهم من معامل ومختبرات وأدوات تساعدهم على التسلح بكل ما هو جديد في عالم الطب وخوض التجارب العملية بكل قوة، قائلا "انطلقوا للمستقبل واعملوا لخدمة وطنكم".

وقدم "قنديل"، الشكر والتحية لأولياء الأمور على ما قدموه من دعم لأبنائهم طوال مسيرتهم التعليمة، مؤكدا على أن الفرحة اليوم تخص أولياء الأمور أكثر من الطلاب وأن كان الطلاب هم أصحاب هذا الحفل، ولكن لا يمكن أن يتم تغافل دور الأب المربي والأم التي تنشئ النبت الصالح للمجتمع فلهم جميعا كل التحية والتقدير".

جاء ذلك فى البيان الصادر من جامعة حلوان حيث احتفلت كلية الطب بجامعة حلوان فى حفل كبير ووسط أجواء مبهجة بتخرج اول دفعة من الكلية، بحضور الدكتور اسامة عبدالحي نقيب الأطباء، وعدد من رؤساء الجامعة السابقين، ونواب رئيس الجامعة.

ومن جانبها، صرحت الدكتورة رشا رفاعى عميد كلية الطب بجامعة حلوان: "نفخر اليوم بتخريج أول دفعة من طلابنا بعد مشوار تعليمي مكثف، ونتطلع لمستقبل زاهر لهؤلاء الأطباء الشباب ودورهم في خدمة مجتمعهم".

وأكدت أن جامعة حلوان تتميز بمنهجها التعليمي المبتكر وبتشجيعها للبحوث العلمية وبرعايتها للإبداعات الفردية وخدمة المجتمع ومن هذا المنطلق تهدف الكلية إلى إعداد خريج  ذو كفاءة عالية، قادرا على ممارسة مهنة الطب وتقديم الرعاية الصحية متوافقا مع المعايير المهنية العالمية ومتحليا  بأخلاقيات وشرف المهنة ومتطلع بأحدث التقنيات.

و ألقى الدكتور اسامة عبدالحي نقيب اطباء مصر كلمة يوصي الخريجين بان يتحلوا  بأخلاقيات المهنة وان يكونوا دائما يد العون لكل مريض ثم ردد وراءه الخريجون قسم الطبيب.

و قامت دكتورة سماح بسطاوي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب بتهنئة الدفعة الاولى لكلية الطب والتمنيات له بالتوفيق.

كما ألقت دكتورة ايمان بيومي وكيل الكلية للدراسات العليا كلمة تحث فيها الطلاب على استكمال المسيرة و الاهتمام بالدراسات العليا.

وقدمت الطالبة آية علاء الاولى على الدفعة كلمتها لزملائها قائلة "اليوم بعد أن قطعنا هذه المسافة الطويلة ننظر إلى القادم بتفاؤل وثقة وأدعوكم أن تكونوا ما أردتم لأنفسكم وأن تجعلوا أهدافكم عالية تجاوزوا بها الواقع"، كما أعربت عن تقديرها للأساتذة والقيادات التي دعمت مسيرتهم التعليمية.

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