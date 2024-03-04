عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هاني عودة: أوصى الأغنياء بالتعاون مع الشباب في توفير فرص للعمل والاستثمار

هاني عودة
هاني عودة

شارك د. هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، في المؤتمر العلمي الدولي الأول الذي تعقده كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة، تحت رعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والذي يأتي تحت عنوان "التدابير العملية والشرعية في ظل موجة الغلاء العالمية"، والذي يقام في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ورفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري في ظل التحديات المحلية والعالمية.

هاني عودة: الإسلام دين متكامل ويتجلى ذلك من خلال الكليات الخمس التي تكفلت كل الشرائع السماوية بحفظها

وأكد د. هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، أن الإسلام هو دين متكامل، ويتجلى ذلك من خلال الكليات الخمس التي تكلفت كل الشرائع السماوية بحفظها ، وهي حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال، ولذا فلابد للمال من ضوابط تحكمه وتقيد التصرف فيه والاستغلال الأمثل له، مضيفا أنه إذا كان المال أصل المعاملات، فلذا اهتم به الدين الإسلامي أيما اهتمام، وأفرد له أبوابا جمة في الفقه والتشريع الإسلامي، وربطه بخُلق المسلم فلا يتسم المسلم بالجشع أو الاحتكار  أو الغش والخداع، كما ربطه بالعبادات فلا تُقبل العبادات من شخص تخلى عن عقيدته واتبع هوى نفسه.

رئيس جودة التعليم ووكيل الأزهر يتفقدان المعاهد الأزهرية المتقدمة للاعتماد

«معلمات المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة» مؤتمر بـ تربية بنات الأزهر

ولفت مدير عام الجامع الأزهر، إلى أن حفظ المال يرتبط ارتباطا وثيقا بحفظ النفس، فمن استغل حاجة الناس إلى المال أو الطعام أو العلاج، فقد جنى بذلك عليهم وأوردهم الهلاك، وهو أمر يرفضه الدين، كما يرتبط المال بالعِرض فلا شك أن الغلاء يؤثر وبصورة كبيرة على الزواج، فقد تغالى البعض في طلب المهور وإقامة الحفلات.

ووجه مدير الجامع الأزهر بعض الرسائل لكافة طبقات المجتمع، الرسالة الأولي: أوصى الأغنياء بالتعاون مع الشباب في توفير فرص للعمل والاستثمار، واعلموا أن المال هو مال الله، وأنتم مستخلفون فيه، والرسالة الثانية: أوصى الفقراء بالسعي إلى العمل والأخذ بالأسباب تنفيذا لوصية سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم.

واسترسل: أما الرسالة الثالثة للأسرة بعدم الإسراف في المأكل والمشرب، وعدم المغالاة في المهور، والإسراف في حفلاتها، داعيا إلي إحياء السنة بإقامة الولائم التي تسد حاجة الفقير، والرسالة الرابعة؛ للتربويين والدعاة بالتوعية اللازمة لكل فئات المجتمع، والرسالة الخامسة لكل طبقات المجتمع بالتراحم والتكاتف والتعاون.

هاني عودة الشرائع السماوية كلية أصول الدين والدعوة الجامع الازهر موجة الغلاء العالمية المؤتمر العلمي الدولي الأول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 300 جنيه في يوم|انهيار أسعار الذهب مجددا.. والسر في الدولار

رمضان صبحي في الزمالك بعد رفض الخطيب مقابلته.. مفاجأة جديدة

خلافات التوأم تتصاعد|اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي شائعة.. وشوبير يطلب تدخل الوزير

«خراب السوق السوداء»|الدولار يفقد 30 جنيهًا من أعلى سعر.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

بعد توجيهات الرئيس| برلماني: انتهاء أزمة السلع الغذائية رسالة طمأنة للشارع المصري

الإعدام شنقا لمرشد الجماعة ومحمود عزت و6 آخرين في أحداث المنصة

انخفاض جديد.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

تعويضات 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي و20 ألفاً للمُصاب في حادث إيتاي البارود

موضوعات متعلقة

الإعلام وقضايا المجتمع.. محاضرة لـ خالد الجندي باتحاد إذاعات التعاون الإسلامي

أمين «البحوث الإسلامية» يلتقي وفدًا من طلاب الماجستير والدكتوراه بجامعة ملايا بماليزيا

الهدهد لأئمة الجزائر: ديننا دعا إلى الحوار البنّاء حتى مع غير المسلمين

غدًا .. انطلاق المؤتمر الدولي الخامس لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر

البحوث الإسلامية: وضع حلول لمشكلات الناس لا يقل أهمية عن مدارسة الكتب

رئيس جامعة الأزهر يشهد افتتاح المؤتمر الطلابي الأول لكلية التربية بنات القاهرة

رئيس جامعة الأزهر يستقبل فريق الجودة لمراجعة اعتماد الكليات والبرامج

طلاب إعلام الأزهر يتحاورون مع رئيس اتحاد الناشرين عن مستقبل الصناعة

ترشيحاتنا

بريطانيا تعلن عن حادث بحري جديد في جنوب شرق عدن

خاص.. نص منطوق الحكم على مرشد الإخوان ونائبه و77 آخرين في أحداث المنصة.. أسماء

زيارة رسمية لـ رئيس القيادة المركزية الأمريكية لـ 4 دول بالشرق الأوسط

الحرب على غزة.. 30 شهيدا بقصف على رفح والنصيرات وخان يونس

انخفاض الأسعار بهذا الإجراء .. متحدث الوزراء يزف بشرى للمواطنين

متحدث الوزراء يكشف عن خطة الدولة لزيادة الحصيلة الدولارية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفتحة طويلة.. ياسمين الخطيب بفستان جرئ تثير الجدل بالسوشيال ميديا

اقتصادية جدا.. سر المحلات لعمل بلح الشام المقرمش بدون زيت وبيض

شوكولاتة شباك زجاجي.. كيف احتفلت كادبوري بمرور 200 سنة على تأسيسها بإنجلترا

هترجعه بعد الحفلة.. جاكيت نسرين طافش يضعها في مأزق

فيديو

أرقام خيالية.. خبير يكشف رواتب "متذوقي القهوة" وتكلفة التأمين على "لسانهم"| فيديو

شاعر عربي شهير يُهدي سائقه 10آلاف ريال والسر في اسم زوجته.. شاهد

المحاربين القدماء تعقد مؤتمراً صحفياً بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم

سهام جلال: قابلت في مهنة الفن قلة القيمة علشان معنديش شلة ومعارف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ