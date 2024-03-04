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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تعلن عن حادث بحري جديد في جنوب شرق عدن

بريطانيا تعلن عن
بريطانيا تعلن عن حادث بحري جديد جنوب شرق عدن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، عن تلقيها تقريرا عن حادث بحري على بعد 91 ميلًا بحريًا جنوب شرق عدن اليمنية.

وأكدت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، أنها فتحت تحقيقًا في الأمر، داعية السفن المارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن إلى أخذ الحذر.

كان الحوثيون في اليمن، توعدوا في وقت سابق بإغراق مزيد من السفن البريطانية في البحر الأحمر.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء، قالت جماعة الحوثي، أمس الأحد، أنها ستواصل استهدافها للسفن البريطانية في خليج عدن، وذلك بعد غرق السفينة "روبيمار" البريطانية.

الحوثيين

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