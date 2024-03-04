محافظ السويس يبحث إنشاء مركز تدريب مهني بالمنطقة الاقتصادية

بحث محافظ السويس عبدالمجيد صقر مع وفد بعثة الدراسات الفنية الصينية إنشاء مركز تدريب مهني في المنطقة الاقتصادية بالسويس، وذلك بالتعاون مع الجانب الصيني؛ لسد احتياجات العمل من التخصصات الفنية الماهرة.



واستعرض المحافظ - خلال اللقاء الذي عقد اليوم /الاثنين/ - خطوات إنشاء مركز التدريب ومراحل تنفيذه خلال سنتين، والأقسام والورش والتخصصات التي سيشملها، كما سوف يتضمن فندقًا لإقامة المتدربين والمدربين وبعض الخدمات الاخري، موجها بأهمية الاستعانة بخبراء صينين لتدريب الشباب على التخصصات والأقسام الفنية المختلفة لتخريج فني متدرب ذو خبرة، بحيث يتم تعينه بالمناطق الصناعية بعد تأهيله .



وأشار إلى أنه يوجد أكثر من مركز تدريب بالسويس أهمها مركز السويس ألمانيا للحام تحت الماء وجميع التخصصات الأخرى الخاصة باللحام، ومركز التدريب المهني بطريق السويس/الإسماعيلية وغيرها من المراكز المزودة بالمعدات والأدوات الحديثة، والتي تحتاج فقط لمدربين صينين يستفاد بهم لتدريب الشباب .



وبدوره.. استعرض رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس إيهاب صالح، مشروع مركز التدريب ومراحل إنشاؤه والمساحة المقام عليها وخطوات التنفيذ.