وزير التنمية المحلية: بدء التشغيل التجريبي للعديد من مشروعات حياة كريمة بالجيزة

حرص اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية خلال اجتماعه مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على التعرف منه على أخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بقرى مركزي الصف وأطفيح.

وتتضمن المبادرة تنفيذ مشروعات لدعم البنية التحتية والارتقاء بالخدمات وتحسين الظروف المعيشية وتحقيق حياة كريمة للمواطنين، وإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بالقرى المستهدفة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بسرعة إنهاء كافة الأعمال بالقرى .

من جانبه قال اللواء هشام آمنة أن الفترة الحالية شهدت التشغيل التجريبي للعديد من المشروعات التي تم الانتهاء منها في مركزي اطفيح والصف ودخولهم الخدمة الفعلية أمام المواطنين.

وأشار إلى أن هناك جولات ميدانية علي مدار الأسبوع لباقى المشروعات المستهدفة علي ارض الواقع لحل اي مشكلات او تحديات تواجه عمليات التنفيذ لدخولها الخدمة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن هناك جولات ميدانية من فرق الوحدة التنفيذية لحياة كريمة بالوزارة على أرض القرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولي للمتابعة مع فرق المحافظات والجهات المنفذة للمشروعات وبصفة خاصة مشروعات الإدارة المحلية من الأسواق والمواقف وغيرها .

من جانبه قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المرحلة الاولي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة شملت ٩٢٤ مشروع لخدمة حوالي ٨٥٠ الف مواطن والتي تشمل محطات لقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي ومدارس ومراكز صحية.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء بنسبة ١٠٠% من المشروعات فى 7 قطاعات تنموية وخدمية بالقري المدرجة بالمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة وشملت الانتهاء من عدد ١٠٢ مشروع بقطاع التعليم و عدد ٤٣ مشروع بقطاع الشباب والرياضة وعدد ١١ مجمع حكومي بالقطاع الخدمى وعدد ١١ مجمع زراعي متكامل بالقطاع الزراعى و عدد 33 مكتب بريد وتجهيزهم بالاثاث اللازم بالإضافة إلي ١٦ وحدة إسعاف و٦ نقاط شرطية فضلآ عن وصول نسب الإنجاز إلى أكثر من 90 % بقطاع شبكات مياه الشرب والوصلات المنزلية حيث تم الانتهاء من 36 مشروع وجارى انجاز 6 مشروعات آخرى بالإضافة إلي الانتهاء من 22 مشروع للوحدات الصحية و عدد 8 منشأت بقطاع التضامن الاجتماعى إلى جانب الانتهاء من تبطين ٢٤ ترعة وجارى الاستكمال للانتهاء من كافه المشروعات .

وأكد محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ المشروعات المدرجه بقطاع الأسواق والمواقف الحضارية بنسب تتعدى 90% والتى سيكون لها اثر كبيراً فى التيسير على مواطنى قرى حياه كريمة وتسهيل سبل المعيشة .

كما شهد الاجتماع استعراض معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة للعام المالى الجاري وخاصة تطوير الطرق الداخلية والرئيسية وخطط الرصف وإنشاء بعض المحاور الجديدة و تطوير المناطق غير المخططة والأسواق بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم.

ووجه اللواء هشام آمنة بضرورة تنفيذ المشروعات المدرجة فى الخطة على أفضل جودة ممكنة لتحقيق رضا المواطنين عنها والتعامل مع أى تقصير من الشركات المنفذة وفقاً للاجراءات المتبعة فى هذا الشأن .

وخلال اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الجيزة جهود الأجهزة التنفيذية بالجيزة بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والبناء المخالف والحفاظ علي الأراضي الزراعية.

وشدد اللواء هشام آمنة علي أهمية التعامل بكل حسم مع أى مخالفات أو تعديات يتم رصدها في المهد وإزالتها على الفور وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المعتدين والتصدي لمحاولات البناء المخالف .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى ضرورة متابعة منظومة المتغيرات المكانية بمحافظ الجيزة وإزالة أى تعديات على الأراضى الزراعية أو الأراضى أملاك الدولة فوراً فى المهد.

من جانبه أوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة تمكنت خلال المرحلة الأولى من الموجة ال ٢٢ من إزالة 150 حالة تعدي تنوعت ما بين إزالات لبناء بدون ترخيص وبناء مخالف.

ولفت إلى توجيهاته المستمرة لرؤساء المدن والأحياء و الوحدات المحلية في أعمال المرحلة الثانية للموجة ال٢٢ بالمتابعة المستمرة والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية ورصد أية حالات تعدي جديدة على المجاري المائية وأملاك الدولة والأراضى الزراعية وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى وتحرير محاضر تبوير لضمان عدم تمكين المعتدين من استكمال أعمال البناء .

واختتم وزير التنمية المحلية الاجتماع بمتابعة ملف النظافة ومنظومة المخلفات بالجيزة مع اللواء أحمد راشد فى ظل المشروعات القومية التى تجري على أرض المحافظة والاستمرار فى تحسين مستوي النظافة بجميع الشوارع والميادين فى كافة أنحاء المحافظة ، وأوضح اللواء هشام آمنة أن هناك اهتمام كبير من فخامة رئيس الجمهورية بملف النظافة فى جميع المحافظات ورفع كفاءة المنظومة بصورة مستمرة .

وأكد اللواء أحمد راشد أن المحافظة تولي اهتماما بالغا بملف النظافة والذي يأتي علي رأس أولويات أجندة العمل اليومية والدفع بالمعدات اللازمة للمناطق الحيوية وذات الكثافات السكانية العالية لتحسين مستوى النظافة حيث يتم رفع ١٢ ألف طن مخلفات يومياً .