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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة: الطفرة الإنشائية التي تشهدها البلاد جعلت مصر قبلة لكافة الاتحادات الدولية

صدى البلد

 أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن الطفرة الإنشائية والإنجازات التي تشهدها البلاد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية، انعكس على تحقيق العديد من الإنجازات الرياضة وجعل مصر قبلة لكافة الاتحادات الدولية لتنظيم البطولات والفعاليات.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم ،الاثنين، مع مجموعة من مسئولي الشركات المنظمة للأحداث والفعاليات الرياضية لبحث سبل تنفيذ وتنظيم عدد من الأحداث الرياضية ووضع أجندة للفعاليات خلال الفترة المقبلة.


وناقش الاجتماع سبل التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية والقطاع الخاص وبحث فرص الاستثمار ووضع أجندة سنوية للأحداث والفعاليات الرياضية المختلفة والعمل علي استقطاب العديد من الفعاليات الرياضية الدولية خلال الفترة المقبلة والعمل علي وضع مصر في خطة الاحداث والفعاليات الرياضية الدولية. 


وشدد الدكتور أشرف صبحي على سعي الوزارة من خلال الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة له، وبما يسهم في دعم المشروعات الرياضية، وتطوير البنية التحتية الرياضية في مصر، مشيراً إلى أن منهجية عمل الوزارة تعتمد على عدة أسس منها الإدارة الاستثمارية، والإدارة الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار مع القطاع الخاص فى القطاع الرياضي لمواكبة التغيرات التي تشهدها الفعاليات حول العالم.
ولفت وزير الرياضة إلى استحداث فعاليات جديدة وفتح أبواب جديدة من خلال شركات أجنبية لإقامة أحداث رياضية دولية.


وأشاد مسئولو الشركات بجهود وزارة الشباب والرياضة في تسهيل كافة الخدمات المقدمة لتنفيذ مختلف الأحداث والفعاليات الرياضية واستقطاب مختلف الفعاليات الدولية والحرص على مشاركة اكبر عدد من كافة الجنسيات في هذه الفعاليات.


وحضر اللقاء مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية أحمد عبد الخالق ومدير عام الإدارة العامة للهيئات الرياضية نادر التطاوي.

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