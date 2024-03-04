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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

البلشي: المؤتمر العام السادس محاولة لمناقشة قضايا الصحفيين والمهنة

صدى البلد

عقد مجلس نقابة الصحفيين  الاجتماع التحضيرى الأول للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، بمقر النقابة، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النقابة والقيادات الصحفية.

ورحب خالد البلشي، نقيب الصحفيين بالضيوف، موضحا أن المؤتمر يمثل محاولة لمناقشة قضايا الصحفيين والمهنة وفقا للدعوة التي اطلقها المجلس.

وأوضح: طرحنا ٣ محاور تناقش مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، بين التطور التكنولوجى، والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية.

وأضاف: جلسة اليوم هي جلسة عصف ذهني لوضع تصور لتشكيل المؤتمر ولجانه وتحديد المشكلات والمحاور لكل فرع من الفروع الثلاثة.

كان مجلس النقابة برئاسة خالد البلشى، نقيب الصحفيين، قد قرر فى اجتماعه المنعقد فى 23 يناير الماضى، عقد المؤتمر العام السادس للصحفيين خلال شهر مايو 2024م، واختيار لجنة مشتركة من مجلس النقابة، والجمعية العمومية، وكذلك الهيئات المعنية بتطوير الصحافة وحريتها، للإعداد للمؤتمر من خلال عقد جلسات تحضيرية خلال الشهور الثلاثة القادمة على أن يرأس اللجنة نقيب الصحفيين لحين اختيار أمين عام للمؤتمر، وتتولى اللجنة بالتعاون مع مجلس النقابة مخاطبة الجهات المختلفة للإعداد للمؤتمر، وكذلك فتح الباب للزملاء الراغبين للمشاركة فى اللجنة.

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