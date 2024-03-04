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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

ننشر توصيات المؤتمر الطلابي الأول لكلية التربية بنات جامعة الأزهر بالقاهرة

صدى البلد

أوصى المشاركون في فعاليات المؤتمر الطلابي الأول الذي نظمته كلية التربية بنات بالقاهرة برئاسة الدكتورة منال الخولي، عميدة الكلية رئيس المؤتمر، الذي عقد تحت عنوان: (معلمات المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030م) بعقد ورشِ عمل لتنمية مهارات البحث العلمي، وجمع وإنتاج المعلومات لدى الطالبات المعلمات، وتنظيم لقاءاتٍ دوريةٍ مع الطالبات لمتابعةِ أفكارِهن البحثية والإبداعية. 

كما أوصى المشاركون، بوضع خطة لتنمية هذه الأفكار وتيسير إجراءات ظهورها للواقع، والعمل على تنمية وعي الطالباتِ بأهمية الأنشطة الطلابية ودورِها في تنميةِ الشخصية، وتفعيل جميع الأنشطة الطلابية وحث الطالبات على المشاركةِ فيها  كجزءٍ من إعدادها للحياة العملية والشخصية، وتسليط الضوء على دور الطالبات المعلمات في بناء الجمهورية الجديدة، وتنفيذ رؤية مصر 2030م، كما طالب المشاركون بالعمل على تعميم التجربة بعقد عديد من المؤتمرات الطلابية في كل كلية من كليات الجامعة، وعقد مؤتمرٍ طلابي على مستوى الجامعة يضم جميعَ الكليات؛ بما يحققُ فرصةً للتعاون وتبادل الأفكار والبحوث بين التخصصات المتعددة، وطالبوابدعم البحوثِ الطلابية البينية على مستوى الكليات النظرية والعملية، وابتكار مشروعاتٍ تُسهم في حل بعض المشكلات المجتمعية والعالمية.

وطالبوا بتنمية مهارات التحليل والتلخيص لدى الطالبات من خلال المسابقات الدورية التي تحمل فكرة: (من جميل ما قرأت) وأوصوا بإجراء مسابقةٍ بحثيةٍ تنظمُها الجامعة للطالبات الفائزات في مسابقات الكليات مع تنظيم مسابقةٍ لدراسة وتحليلِ بعضِ كتب الفكر التربوي الإسلامي، وبيانِ أوجهِ الاستفادة المجتمعية المعاصرة منها، والعمل على تشجيع مبادراتِ الطالباتِ وتنمية وعيِهن بمفاهيمِ التنمية المستدامة والاستهلاك الرشيد، مع تعزيز دور طالبات الجامعة في التعليم المجتمعي، والتعليم من أجل الحياة، والتعليم المبني على النواتج، وتدعيم جوانبِ الصحةِ النفسية لدى طالبات الجامعة، والعمل على تحقيق  جودة الحياة لهن.

مع العمل علي تقديم البرامج الإثرائيةِ واللغويةِ للطالبات الوافدات، ومساعدتُهن في الاندماج الأكاديمي، والتواصل الفعال في البيئة الدراسية، وتشجيع المشاركات البحثية والأنشطة الطلابية والعمل على توفير ما تحتاج إليه من دعمٍ متنوع.
وفي ختام المؤتمر قام رئيس الجامعة بتفقد معرض الكلية الذي يقام علي هامش المؤتمر  .

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