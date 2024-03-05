تراجع الثوم.. أسعار جميع أنواع الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الثلاثاء 5 مارس 2024، حيث شهدت بعض السلع استقرارًا والبعض الآخر تفاوتًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

– يتراوح سعر الطماطم من 4 إلى 6.5 جنيه.

– يتراوح سعر البطاطس من 7 إلى 10 جنيهات.

– يتراوح سعر البصل من 11 إلى 25 جنيها.

– يتراوح سعر الكوسة من 5 إلى 7 جنيهات.

– يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 3.5 إلى 4.5 جنيه.

– يتراوح سعر الفاصوليا من 21 إلى 25 جنيها.

– يتراوح سعر الباذنجان البلدي من 5.5 إلى 8.5 جنيه.

– يتراوح سعر الباذنجان رومي من 6 إلى 9 جنيهات.

– يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 7 إلى 14 جنيها.

– يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 8.5 إلى 10.5 جنيه.

– يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 8.5 إلى 10.5 جنيه.

– يتراوح سعر الفلفل حامى بلدي من 6 إلى 11 جنيها.

– يتراوح سعر الفلفـل حامـى صـوب من 11 إلى 21 جنيها.

– يتراوح سعر الفلفل ألوان «أصفر - أحمر -برتقالي» من 20 إلى 30 جنيها.

– يتراوح سعر الملوخية من 4 إلى 8 جنيهات.

أسعار الخضراوات

– يتراوح سعر الخيار صوب من 7 إلى 10 جنيهات.

– يتراوح سعر الخيار بلدي 7 من إلى 10 جنيهات.

– يتراوح سعر القلقاس من 15 إلى 17 جنيها.

– يتراوح سعر البطاطا من 4.5 إلى 8.5 جنيهات

– يتراوح سعر الثوم من 15 إلى 21 جنيها

– يتراوح سعر اللفت من 2 إلى 4 جنيه.

– يتراوح سعر البنجر من 2 إلى 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة

– يتراوح سعر البرتقال البلدي من 6 إلى 8 جنيهات.

– يتراوح سعر البرتقال السكري من 6 إلى 8 جنيهات.

– يتراوح سعر البرتقال أبو سرة من 6 إلى 11 جنيها.

– يتراوح سعر اليوسفي من 6 إلى 11 جنيهات.

– يتراوح سعر الجريب فروت سعر 4 إلى 7 جنيهات.

– يتراوح سعر الليمون الحلو من 6 إلى 9 جنيهات.

– يتراوح سعر الليمون بلدي من 14 إلى 17 جنيها.

– يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 2 إلى 4 جنيهات.

– يتراوح سعر التفاح أمريكي إيطالي «كرتونة 20 كيلو» من 55 إلى 75 جنيها.

– يتراوح سعر البلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيها.

– يتراوح سعر الجوافة من 8 إلى 14 جنيها.

– يتراوح سعر الرمان من 10 إلى 28 جنيها.