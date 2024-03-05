تقديرا للعلاقات الراسخة.. رئيس الإمارات وأمير الكويت يتبادلان الأوسمة والقلادات

منح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، "وسام زايد" تقديراً للعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين وجهود الشيخ مشعل في تعزيزها؛ بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ويعد "وسام زايد" أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لرؤساء الدول وملوكها وقادتها.

ومن جانبه، أهدى أمير الكويت أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، "قلادة مبارك الكبير"، تقديراً لدوره في توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين، ولما يبذله من جهود لترسيخ أواصر الأخوة والترابط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجرت المراسم في قصر الوطن في أبوظبي، في إطار زيارة دولة يقوم بها صاحب السمو أمير الكويت إلى دولة الإمارات.

وقال بن زايد: "إن منح صاحب السمو أمير الكويت "وسام زايد" يأتي تعبيراً عما نكنّه لسموه من تقدير واعتزاز بالعلاقات الأخوية الإماراتية ـ الكويتية، وجهود سموه في ترسيخها ودفعها إلى الأمام على مختلف المستويات".

وأعرب عن تمنياته لأخيه أمير الكويت وشعبه الشقيق دوام التقدم والازدهار، مؤكداً اعتزازه بـ "قلادة مبارك الكبير" وما تعبر عنه من عمق العلاقات بين البلدين وشعبيهما.

ومن جانبه، أعرب الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، واعتزازه بهذا الوسام الذي يحمل اسم المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وما يحمله من دلالات على عمق العلاقات الأخوية المتجذرة بين البلدين.

وصل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، اليوم إلى أبوظبي، اليوم الثلاثاء، في زيارة دولة إلى دولة الإمارات.