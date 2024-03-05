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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تنظم معرض السوق الخيري السادس بالتعاون مع روتاري كايرو السلام

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظمت إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، للطلاب وموظفي الجامعة معرض السوق الخيري السادس بالتعاون مع نادي روتاري كايرو السلام، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويأتي المعرض في إطار حرص الجامعة الدائم على إقامة المعارض الخيرية وذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بتعزيز روح الانتماء ونشر ثقافة التكافل فى المجتمع الجامعى لدى شباب الجامعة والموظفين، وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة تجاه منتسبيها.
 

يقدم المعرض منتجات للطلاب والموظفين بجودة عالية وأسعار رمزية من ملابس وأحذية ومنتجات جلدية وغيرها.

هذا وقد شهد المعرض إقبالا كبيرا من الطلاب والموظفين، وأشادوا بالجهد المبذول وظهور المعرض بهذه الصورة الرائعة والمُنظمة.

وقد أقيم المعرض تحت إشراف الأستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة، محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، الأستاذة هند أبو عزيزة محمد مدير إدارة التكافل الاجتماعي.

Jobs Education إدارة التكافل الإجتماعي اهتمام جامعة حلوان الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان التعليم والطلاب المجتمع الجامعي

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